Yankees sufren dura baja a horas del playball; Gerrit Cole es enviado a la lista de lesionados

Ciudad de México.- Los New York Yankees sufrieron un duro golpe a tan solo horas de que se cante el play ball en el Opening Day 2026 de la MLB, luego de que se confirmara que Gerrit Cole estará en la lista de lesionados. El lanzador derecho fue inhabilitado como parte de su proceso de recuperación tras la cirugía Tommy John a la que fue sometido en 2025.

Fue el 11 de marzo del año pasado cuando Cole ingresó al quirófano para solucionar problemas en su brazo de lanzar. El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Neal ElAttrache, médico de Los Angeles Dodgers. Desde entonces, el serpentinero se mantuvo en proceso de rehabilitación, hasta que durante el spring training tuvo un par de aperturas con una carga limitada de lanzamientos.

Su regreso a la lomita se dio ante los Red Sox y posteriormente cerró su participación en los entrenamientos primaverales enfrentando a los Cubs. Contra la novena de Chicago, Cole trabajó una entrada y dos tercios, en los que realizó 26 lanzamientos, recetó tres ponches y permitió únicamente una carrera, producto de un cuadrangular solitario de Alex Bregman.

THREE strikeouts in the first inning for Gerrit ColeuD83DuDD25#Yankees pic.twitter.com/1sZTY42nik — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 24, 2026

A pesar de las buenas sensaciones que dejó en sus apariciones, ya se anticipaba que Gerrit no iniciaría la temporada 2026 dentro del roster, situación que fue confirmada a través de las redes sociales de Yankees. Mediante su cuenta de X, la organización del Bronx informó que su abridor ingresaría a la lista de lesionados, aunque no todo fue negativo, ya que únicamente fue colocado en la lista de 15 días y no en la de 60.

Esto abre la puerta a un regreso más cercano a los diamantes, ya que, de haber sido enviado a la lista de 60 días, no habría podido reaparecer sino hasta el 24 de mayo. Junto con Gerrit Cole, también fueron colocados en la IL el zurdo Carlos Rodón y Anthony Volpe, quienes continúan con su proceso de recuperación tras someterse a intervenciones quirúrgicas.

Following Tuesday’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed LHP Carlos Rodón on the 15-day injured list (retroactive to 3/22) with left elbow surgery recovery.

• Placed INF Anthony Volpe on the 10-day injured list (retroactive to 3/22) with left shoulder… — New York Yankees (@Yankees) March 25, 2026

En otros movimientos, Luis Gil fue enviado a Triple A, ya que Yankees iniciará la temporada con una rotación de cuatro abridores durante la primera semana, además de que la novena seleccionó el contrato de Randal Grichuk. New York será protagonista del Opening Day 2026 de la MLB, cuando enfrente a los San Francisco Giants este miércoles 25 de marzo.

#Deportes | New Yory Yankees vs San Francisco Giants EN VIVO; dónde ver el Opening Day 2026 de MLB en México???https://t.co/rpuHoRSCHS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui