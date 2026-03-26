Cibacopa: Halcones quieren mantener el vuelo alto; reciben a los Venados en la Arena Itson

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una semana de descanso, el equipo Halcones de Obregón regresa a la actividad dentro de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, cuando reciba este viernes 27 y sábado 28 la visita de los Venados de Mazatlán en la Arena Itson.

Los pupilos de Manu Gelpi llegan a este encuentro tras haber recibido a los Frayles de Guasave en su Nido en par de encuentros que resultaron muy peleados la semana pasada. Los porteños, por su parte, se mantienen de gira después de haber visitado el puerto de Guaymas, donde fueron barridos por los Ostioneros.

Jaden House y los emplumados regresan a la acción

La serie entre ambas escuadras forma parte de la Cibacup, por lo que el duelo resulta doblemente atractivo para los seguidores de los emplumados, quienes esperan que su equipo continúe por la senda del triunfo que los mantiene como uno de los mejores conjuntos en el presente torneo.

Tanto Halcones como Venados forman parte del Grupo 1 de esta competencia, donde marchan con récord de 3-3 y 2-3, respectivamente, por lo que este compromiso resulta crucial en sus aspiraciones de avanzar al Final Four del mini torneo.

Obregón buscará aprovechar el mal paso de Mazatlán

Sin embargo, en lo que se refiere al standing general del torneo, la diferencia entre las dos escuadras es muy marcada, ya que mientras los obregonenses marchan en el segundo sitio con marca de 10-6, los sinaloenses se encuentran en el fondo de la tabla con un paupérrimo 4-12.

Parte de este éxito ha sido la gran temporada que están realizando jugadores como Tony Farmer, quien se mantiene como el mejor anotador de la liga con un promedio de 18.9 puntos por encuentro; además de Joshua Perkins, quien sigue al frente de los líderes en asistencias, con 8.5 por juego.

Perkins sigue encabezando el departamento de asistencias

En el resto de las series para este fin de semana, los Rayos de Hermosillo se meterán al Tsunami de Guaymas para medirse a los Ostioneros; los Zonkeys de Tijuana recibirán en la frontera a los Ángeles de la Ciudad de México, los Frayles serán anfitriones de los Astros de Jalisco y para el sábado los Toros de la Laguna estarán en Culiacán para enfrentar a los Caballeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui