Comenzó la fiebre de la Copa del Mundo en Monterrey: Bolivia vence a Surinam y va contra Irak

Monterrey, Nuevo León.- Aunque todavía faltan meses para que se ponga en marcha la Copa Mundial 2026, la fiebre del torneo internacional ya llegó a México, pues este jueves 26 de marzo arrancaron de manera oficial los duelos de repechaje, teniendo como primera parada el 'Gigante de Acero' de Monterrey.

Fue en el BBVA de Nuevo León donde la selección Bolivia dio el primer paso para cumplir su sueño tras vencer de manera sufrida a Surinam (2-1) en un duelo que les pone cada vez más cerca de volver a una Copa del Mundo, luego de poco más de 30 años de ausencia.

uD83CuDDE7uD83CuDDF4 Bolivia advance to the #FIFAWorldCup Play-off Final in Monterrey! pic.twitter.com/CRatdLgKIN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2026

Desde el arranque, la escuadra de Concacaf, Surinam, intentó hacer pesar el talento individual con jugadores que militan en las distintas ligas de Europa, y la recompensa llegó cuando Liam van Gelderen (47’) aprovechó una serie de rebotes en el área boliviana y empujó el balón para anotar el 1-0 ante más de los 30 mil aficionados que llegaron al inmueble.

Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, el joven extremo de 18 años, Moisés Paniagua (72’), le devolvió el alma a los de Sudamérica con una sutil definición al ángulo inferior izquierdo. Ese gol despertó a los bolivianos, ya que en solo unos minutos más tarde, Miguel Terceros (79’) selló la remontada con un gol de penal.

Aunque se trató de un choque de repechaje, el ambiente mundialista ya se respira en Monterrey; incluso se hizo la famosa ola, que ganó popularidad en la Copa del Mundo México 86. Aunque muchos aficionados de Bolivia y Surinam no seguían el movimiento, al final sintieron la fiesta tricolor y se unieron.

uD83EuDD2FuD83CuDDE7uD83CuDDF4 BOLIVIA LE GANÓ A SURINAM EN EL REPECHAJE PARA LA COPA DEL MUNDO EN MONTERREY! uD83CuDFC6



Se enfrentarán a IRAK por un boleto al mundial. uD83CuDDEEuD83CuDDF6



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Cabe destacar que este choque tuvo la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El mandamás del máximo rector del futbol mundial estuvo desde el silbatazo inicial y fue ubicado en uno de los palcos, donde convivió con Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Ahora, con este resultado, la selección de Bolivia mantiene viva su esperanza de avanzar a la Copa del Mundo; se enfrentará el próximo martes contra Irak, duelo que definirá al combinado que clasificará a la justa más importante del futbol internacional. Mientras que Surinam quedó fuera.

Fuente: Tribuna del Yaqui