Comienzan las fricciones en Cadillac; Sergio Pérez responde críticas de su jefe de equipo en la F1

Ciudad de México.- Solo se han disputado un par de carreras en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ya surgió la primera polémica interna en Cadillac, involucrando de manera directa a Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Mario Andretti. El piloto mexicano fue quien respondió a las críticas efectuadas por el jefe de la escudería hace un par de días.

El equipo estadounidense no ha tenido el debut que se esperaba en la categoría; 'Checo' ha finalizado último en las primeras dos fechas del calendario, enfrentando una serie de inconvenientes con su monoplaza. Por su parte, el finlandés comenzó el año con un abandono en Australia por problemas en la unidad de potencia y en China le fue un poco mejor, pudiendo completar la carrera, superando a su compañero de equipo.

Es por este rendimiento que Andretti aprovechó una entrevista para criticar el rendimiento de sus pilotos en el inicio de la temporada. "Los dos están un poco oxidados. Llevan al menos una temporada fuera del cockpit. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, solo para participar".

#Deportes | Cadillac pone 'fecha límite' para que Sergio Pérez y Valtteri Bottas sumen puntos en la F1 2026 uD83CuDFCE???https://t.co/WwtH6em2P1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

Esto parece no haber caído en gracia para Pérez, pues en la previa del GP de Japón, el jalisciense no solo negó lo dicho por el jefe de la escudería, sino que afirmó que están logrando más ritmo del que deberían por las distintas fallas en su auto. "Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto. Especialmente, estuve muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera qualy. Estaba bastante satisfecho con eso.

En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera".

Pérez afirmó que desde el grupo de ingenieros, tendrán que trabajar en todas las áreas del monoplaza, pero poner mayor énfasis en mejorar la fiabilidad, sobre todo en la bomba de combustible que ya lo marginó de las pistas por un par de días. Por último, 'Checo' apuntó que en un par de días logró ponerse al ritmo del resto de pilotos que tuvieron actividad durante el 2025. "Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción".

uD83DuDC40 Checo Pérez salió al paso de las críticas de Mario Andretti, quien sugirió que el mexicano y Valtteri Bottas estaban "oxidados" tras un año fuera de la F1 #JapaneseGPuD83CuDDEFuD83CuDDF5 #F1. https://t.co/DaDogd4zmM — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui