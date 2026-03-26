Con gran actuación de Kylian Mbappé, Francia se impone a Brasil en duelo amistoso

Massachusetts, Estados Unidos.- Francia se impuso a Brasil este jueves en duelo amistoso que se realizó en el Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos), casa de los New England Patriots de la NFL y que brindó una probadita de la próxima Copa del Mundo a disputarse en Norteamérica.

Ante una multitud de 66,215 personas claramente a favor de Brasil, Kylian Mbappé y Hugo Ekitike dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde jugarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland. Bremer recortó la diferencia a 2-1 en el minuto 78.

Mbappé puntea el balón sobre el portero para anotar

Mbappé no mostró efectos negativos de su lesión en la rodilla izquierda cuando se liberó para marcar un gol (32’) que le dio a Francia una ventaja temprana en su camino hacia una victoria entre dos de los mejores equipos del mundo. El exjugador del Paris Saint-Germain y actual estrella del Real Madrid, Mbappé se torció la rodilla izquierda en diciembre, pero jugó hasta enero antes de perderse casi un mes. Fue utilizado como suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid, pero fue titular este jueves.

Está cámara del gol de Kylian Mbappé uD83DuDE0D?pic.twitter.com/93h9nqfbmA — (fan) REAL MADRID FANS uD83EuDD0D (@AdriRM33) March 26, 2026

Mbappé dijo el lunes que su lesión "realmente había quedado atrás". (Los informes que decían que el equipo examinó la rodilla equivocada eran falsos, dijo Mbappé en una rueda de prensa en Foxborough el miércoles.) Y así lo demostró en el minuto 32, cuando Ousmane Dembélé puso un pase en profundidad que no dejó a nadie entre Mbappé y el portero. El campeón del Mundial 2018 y ganador de la Bota de Oro 2022 empujó la bola una vez hacia delante antes de picarla por encima del portero para poner el 1-0.

Ekitike controla el balón ante los brasileños

Francia se adelantó 2-0 en el minuto 65 cuando Ekitike, máximo goleador del Liverpool esta temporada, transformó un pase de Michael Olise en el área. Mbappé se marchó sustituido inmediatamente después. Francia se quedó con uno menos al minuto 55, tras la expulsión de Dayot Upamecano por derribar a un jugador con camino claro hacia la portería, tarjeta que fue subida de amarilla a roja en la revisión de vídeo, Brasil recortó la diferencia a 2-1 cuando Bremer desvió un centro de Luiz Henrique más allá del portero francés Mike Maignan.

Fuente: Tribuna del Yaqui