Cristiano Ronaldo completa su recuperación y reporta con el Al Nassr a días del México vs Portugal

Ciudad de México.- Como por arte de magia, Cristiano Ronaldo pudo completar su proceso de recuperación antes de lo previsto y ya reportó con el Al Nassr. El atacante lusitano logró rehabilitarse de la lesión que impidió su participación en el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, inclusive antes de que comiencen las actividades correspondientes a la fecha FIFA de marzo.

Cabe recordar que CR7 sufrió una lesión en el tendón de la corva en uno de sus últimos compromisos de febrero y, aunque en un inicio el problema muscular parecía menor, se fue complicando conforme pasaban los días. Jorge Jesús, director técnico del club saudí, señaló que el jugador tuvo que trasladarse a Madrid, España, donde llevaría su proceso de rehabilitación más especializado con sus médicos personales.

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Desde los primeros días, se puso en duda su convocatoria con la selección portuguesa, lo cual se terminó confirmando hace varias jornadas. Roberto Martínez, entrenador del combinado lusitano, presentó un listado lleno de jugadores de calibre internacional, pero la mayor ausencia fue la de CR7, confirmando así su dolorosa ausencia por la gira en Norteamérica.

A pesar de que se pronosticaba que Ronaldo pudiera concretar su regreso a las canchas hasta después del parón internacional, una publicación en las redes sociales del propio jugador sorprendió a todos los aficionados que lo esperaban en la reapertura del Estadio Banorte. Cristiano reveló una foto donde se le ve llegando a las instalaciones de Al Nassr. "¡Qué bueno estar de vuelta! Se ve bien".

Good to be back! uD83DuDE0E Looking good uD83DuDC4DuD83CuDFFD pic.twitter.com/m5tYkyaldu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2026

Con ello, comenzó un debate en redes sobre si CR7 realmente estaba considerado para disputar los partidos de la fecha FIFA, incluyendo el duelo contra la Selección Mexicana. El lusitano estuvo hace un par de días reunido con los jugadores del combinado europeo, aunque solo fue para cumplir con acuerdos comerciales, acrecentando así la molestia de quienes agotaron las entradas del 'Coloso de Santa Úrsula' por su supuesta presencia.

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A final de cuentas, CR7 solo se perdió un par de jornadas de la Saudi Pro League y será el viernes, 3 de abril, cuando el Al Nassr se enfrente al Al-Najma para que se haga su regreso oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui