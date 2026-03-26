Donovan Carrillo sigue haciendo historia; clasifica a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026

Ciudad de México.- Donovan Carrillo volverá a competir contra la élite del patinaje artístico tras haber logrado clasificarse a la final del Campeonato Mundial 2026 con sede en Praga. El atleta mexicano consiguió incluso meterse en el top 15 del certamen, a pesar de haber sufrido una caída durante su rutina.

Carrillo encendió a todos los aficionados que se dieron cita en el O2 Arena de Praga usando una combinación de canciones que mantuvieron la emoción de inicio a fin de su participación. El originario de Zapopan, Jalisco, fue el noveno en salir a la pista y, tras completar su rutina, se apoderó de la primera posición en buen tramo de la misma, aunque, naturalmente, fue descendiendo en la clasificación al tener 26 competidores por hacer su participación.

Donovan comenzó su rutina con un 4 Salchow y después, realizó un 3 Toeloop, ambos ejecutados con éxito. El despiste fue cuando quiso redoblar su apuesta e intentó un toeloop cuádruple, aunque cometió un error y terminó cayendo al hielo. El mexicano pudo reponerse para continuar con un Fly Camel y un triple Axel, movimiento que ha perfeccionado en los últimos meses.

La rutina completa del programa corto de Donovan CarrillouD83CuDDF2uD83CuDDFD en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026.



Sumó 79.65 puntos en su presentación. pic.twitter.com/2jeRZbQIoP — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 26, 2026

El atleta jalisciense cerró su participación de manera espectacular con un Change Sit Spin, Step Sequence y Change Combo Spin. A pesar de la caída, los jueces le ofrecieron una alta calificación que le garantizó permanecer en el puesto 14 de 35 competidores, garantizando así su boleto en la última ronda del torneo.

Ilia Malinin, patinador de Estados Unidos, fue quien se llevó el primer lugar del programa corto, alcanzando una puntuación de 111.29 unidades, poniendo tierra de por medio ante Adam Siao Him Fa, representante de Francia que se llevó la segunda posición. El top 3 lo completó Aleksandr Selevko, patinador originario de Estonia, quien logró un 96.49.

Donovan Carrillo buscará dar un golpe sobre la mesa y consolidarse como uno de los mejores patinadores en la actualidad al disputar la final del programa libre. El cierre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico se disputará este sábado 28 de marzo a las 05:30 horas (horario CDMX).

¡Donovan Carrillo, quinto en Praga!??uD83CuDDF2uD83CuDDFD Listo para pelear en la final del Mundial 2026. https://t.co/MzcdRjIFg7 — Claro Sports (@ClaroSports) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui