El COI veta la participación de atletas trans en pruebas femeninas de Los Angeles 2028

Ginebra, Suiza.- En una política que se alinea con la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política de elegibilidad que restringe la participación de atletas trans en la categoría femenina, medida que entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos deportes individuales y de equipo, está ahora limitado a mujeres biológicas", dijo el Comité Olímpico Internacional, que se determinará mediante una prueba genética obligatoria una vez en la carrera del atleta. La prueba, que ya se utiliza en atletismo, requiere un análisis de saliva, un hisopado de mejilla o una muestra de sangre.

uD83DuDD34ÚLTIMA HORA | El COI decide que solo las mujeres biológicas pueden competir en las categorías femeninas en las olimpiadas.



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No está claro cuántas, si es que alguna, mujeres transgénero compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya pasado de nacer varón compitió en los Juegos de París de Verano 2024, aunque la halterofilera Laurel Hubbard sí en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sin ganar ninguna medalla.

Hubbard compitió con mujeres en Tokio 2021

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 "protege la equidad, seguridad e integridad en la categoría femenina", según el COI. "No es retroactivo ni se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo", dijo el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso para practicar deporte es un derecho humano.

Imane Khelif estuvo en el ojo del huracán, tras París 2024

"Sabemos que este tema es delicado", dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una rueda de prensa en línea para explicar la política. "En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota", dijo Coventry, dos veces medallista de oro olímpico en natación, en un comunicado. "Así que está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina".

Orden ejecutiva de Trump

En Estados Unidos, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva "Prohibiendo a los hombres participar en los deportes femeninos" en febrero del año pasado, y se comprometió a denegar visados a algunos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La orden también amenazaba con "retirar todos los fondos" de las organizaciones que permitieran a deportistas transgénero participar en deportes femeninos.

Fuente: Tribuna del Yaqui