Garrett Crochet lanza joya y los Red Sox derrotan a Cincinnati en el Opening Day 2026 de la MLB

Ciudad de México.- Boston inició con pie derecho la temporada 2026 de la MLB tras haber vencido a los Cincinnati Reds con marcador de tres anotaciones por cero. Garrett Crochet fue el factor clave para que los Red Sox se llevaran el triunfo en el Opening Day tras haber lanzado una joya desde la lomita del Great American Ball Park.

El zurdo fue quien se anotó la victoria tras haber lanzado seis entradas en las que apenas permitió tres imparables, además de recetar ocho ponches y solo otorgar dos pasaportes. Crochet fue respaldado por Justin Slaten, Garrett Whitlock y Aroldis Chapman, lanzadores que vinieron desde el bullpen para mantener maniatada a la ofensiva rival y que apenas admitieron un par de indiscutibles más.

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Del lado de los 'Rojos' también hubo calidad en los pitchers; Andrew Abbott fue el abridor por los locales y, a pesar de que recibió siete imparables, salió del encuentro luego de seis entradas lanzadas sin haber admitido carrera. Pierce Johnson lo relevó y fue quien cargó con la derrota tras haber trabajado solo por espacio de un tercio de inning.

Los pitchers lograron colgar ceros consecutivos hasta la apertura de la séptima entrada cuando los Red Sox inauguraron la pizarra. Marcelo Mayer, jugador con ascendencia sonorense, fue quien dio la voz de ataque al abrir la tanda con un doblete y, luego de avanzar a tercera con toque de sacrificio, pudo pisar el pentágono con un imparable de Ceddanne Rafaela.

La diferencia mínima se mantuvo hasta el noveno episodio; Mayer de nueva cuenta comenzó la entrada poniéndose en circulación y, ya con dos outs, logró avanzar luego del pasaporte a Roman Anthony. Trevor Story se encargó de poner el dos por cero y Jarren Duran se trajo la tercera rayita a la registradora con un sencillo al jardín derecho.

Ya con una cómoda ventaja, Chapman entró al encuentro para bajar la cortina. El 'Misil Cubano' lució implacable, retirando de manera consecutiva a los tres bateadores que enfrentó, todos ellos con elevados a los jardines, cerrando así la primera victoria de la temporada para los 'Medias Rojas'.

Fuente: Tribuna del Yaqui