Gran Premio de Japón EN VIVO; dónde VER a Sergio Pérez y Cadillac en la temporada 2026 de la F1

Ciudad de México.- En medio de las polémicas por los nuevos monoplazas, la categoría continuará su gira por Asia cuando se dispute el Gran Premio de Japón 2026. Mercedes ha sido la clara favorita en el arranque de temporada y para la cita en tierras niponas, llega como el claro contendiente para colectar su tercera victoria en el mismo número de fechas disputadas.

El GP de Japón se disputa en el mítico Circuito Internacional de Suzuka, el cual se encuentra en la prefectura de Mie; la pista de instalaciones permanentes cuenta con una longitud de 5.8 kilómetros, donde se reparten un total de 18 curvas. La primera ocasión que se llevó a cabo en este trazado fue en 1987, instaurándose como una de las carreras más esperadas por los aficionados en todas las temporadas.

Mercedes ha tenido un inicio de año demoledor, ganando las dos fechas previas; George Russell se llevó la bandera de cuadros en Australia y su compañero, Kimi Antonelli fue el ganador del GP de China, siendo uno de los pilotos más jóvenes en lograr un triunfo. Estos buenos resultados ponen a la escudería en el liderato del Campeonato de Constructores, seguido por Ferrari, aunque con más de 30 unidades de diferencia.

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Por su parte, Cadillac intentará mejorar su rendimiento en pista y solventar la presión que hay sobre ellos en su año de debut en la categoría cúspide del automovilismo internacional. Sergio Pérez es quien ha sufrido más, ya que ha finalizado en última posición ambas carreras previas a Japón, teniendo que lidiar con múltiples fallas en su monoplaza.

La carrera en tierras niponas llega en medio de las constantes críticas acerca de los nuevos autos, los cuales dependen en un 50 por ciento de la potencia eléctrica, lo que ha causado el descontento de los seguidores. Es por ello que la FIA anunció que para la clasificación en Japón, se tendrá una menor dependencia de la gestión de energía, priorizando el rendimiento de cada piloto.

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Horarios para el Gran Premio de Japón

Sede: Circuito de Suzuka, Mie, Japón

Fecha: Sábado, 28 de marzo

Horario: 23:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports F1/ F1 TV

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN uD83DuDE0D



We're heading to Suzuka for Round 3! uD83CuDDEFuD83CuDDF5#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui