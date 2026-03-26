Halcones de Obregón vs Venados de Mazatlán EN VIVO; dónde ver la Liga Mexicana Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Halcones de Obregón comenzará su actividad correspondiente a la segunda vuelta de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa 2026 y qué mejor que regresar al 'Nido' para hacerlo con el pie derecho. La duela de la Arena Itson ya se encuentra lista para albergar el duelo entre la quinteta cajemense y Venados de Mazatlán, quienes llegan urgidos de comenzar a obtener buenos resultados.

Además de ser trascendental para comenzar la última parte de la campaña con triunfos, esta serie será la última que se tomará en cuenta para la Cibacup 2026. Recordemos que en este torneo se jugará un Final Four para definir al campeón y, si Obregón quiere buscar el título, debe quedarse con ambos triunfos para poder ingresar a los puestos que le den acceso a la siguiente ronda.

En la primera mitad de la campaña, Obregón consiguió el segundo peldaño de la tabla, con un promedio de victorias de .625, quedando solo por detrás de Astros de Jalisco, que finalizó con paso perfecto aunque con dos series menos. En contraparte, los del puerto sinaloense se llevaron el sótano de la clasificación, consiguiendo solo cuatro triunfos en 16 compromisos disputados.

Los dirigidos por Manu Gelpi tendrán su segunda serie consecutiva en casa, pues cerraron la primera vuelta recibiendo a Frayles de Guasave con quienes repartieron resultados. El primer encuentro finalizó 114-92 a favor de la visita y Halcones hizo pesar la Arena Itson, quedándose con el cierre de la serie de manera contundente (94-76).

Justin Moss fue el jugador más valioso para los locales, ya que el estadounidense tuvo a su cargo un total de 40 unidades, además de poner tres asistencias y recuperar nueve rebotes. Dicha actuación le valió para meterse dentro de los jugadores con mejor promedio de puntos por partidos de todo el circuito, estadística que es liderada por su compañero, Tony Farmer.

En contraparte, Venados llega a Ciudad Obregón en un panorama muy diferente, ya que al momento, mantienen la racha negativa más extensa de toda la liga con nueve derrotas de manera consecutiva. Su triunfo más reciente fue el 3 de marzo ante Rayos de Hermosillo y a partir de ahí, solo suman descalabros, incluyendo la barrida que sufrieron ante Ostioneros de Guaymas en su serie anterior.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Venados de Mazatlán

Sede: Arena Itson, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Juego 1 - viernes, 27 de marzo / juego 2 - sábado, 28 de marzo

Horarios: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui