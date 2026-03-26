Italia gana y se acerca a la Copa del Mundo; espera rival para su próximo y crucial duelo

Bérgamo, Italia.- Con la sombra de los fracaso previos acechando, Italia finalmente ganó un partido en los playoffs de la Copa del Mundo y ahora el cuatro veces campeón necesita ganar una vez más para volver a un Mundial después de sus ausencias en 2018 y 2022. Los Azzurri vencieron a Irlanda del Norte 2-0 en las semifinales europeas este jueves.

Los anotaciones fueron obra de Sandro Tonali, quien rompió el marcador con una media volea al inicio de la segunda parte (56’) para Italia en Bérgamo y luego asistió para otro gol para Moise Kean, al minuto 80 de juego. Italia visitará después Gales o Bosnia y Herzegovina, necesitando otra victoria para llegar al próximo torneo que se realizará en Norteamérica y evitar pasar al menos 16 años sin jugar ni un partido en el evento más importante del futbol.

A ITALIA VAI VOLTAR PRA COPA DESSA VEZ E VAI COPAR O PENTA

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También avanzaron a las finales de playoffs programadas para el martes Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo y Dinamarca. El partido Gales contra Bosnia y Herzegovina terminó 1-1 en la prórroga el jueves, cuando Irlanda y la República Checa también se fueron a la prórroga, empatados 2-2.

Moise Kean celebra su tanto para sellar la victoria

Italia fue eliminada por Suecia después de dos partidos sin ganar en los playoffs del Mundial de 2018 y luego fue sorprendida por Macedonia del Norte en la ronda semifinal de 2022. Las dificultades de Italia en el Mundial se remontan hasta 2010 y 2014, tras no haber logrado avanzar desde su grupo en ambas ocasiones. El último partido eliminatorio de los Azzurri en la Copa del Mundo fue cuando ganaron el título en 2006 al vencer a Francia en la tanda de penaltis.

Tonali abrió la puerta al triunfo con su gol

En Valencia, España Viktor Gyökeres puso fin a una larga sequía que se remontaba a 2024 y con un hat-trick guió a Suecia a superar a Ucrania por 3-1. Hasta el jueves, Gyökeres estaba sin goles y Suecia sin ganar en una miserable campaña de fase de clasificación de clasificación. El partido se jugó en España porque Ucrania no ha acogido encuentros internacionales desde la invasión rusa de 2022.

Suecia se enfrentará a Polonia después de que Robert Lewandowski, de 37 años, marcara un cabezazo crucial en la victoria por 2-1 sobre Albania, manteniendo viva la aspiración del delantero barcelonés por alcanzar su tercer Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui