Jonathan Aranda tiene arranque explosivo en las Grandes Ligas: Conecta cuadrangular en la derrota de Rays

Misuri, Estados Unidos. - La temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas comenzó esperanzadora para los mexicanos, ya que uno de los representantes aztecas en el Big Show, Jonathan Aranda, dijo presente en el Open Day, al mandar la pelota a volar, en la derrota de su equipo, los Tampa Bay Rays, 9-7 frente a los ST. Louis Cardinals.

Matthew Liberatore abrió por los locales, mientras que Drew Rasmussen hizo lo propio por los de la Liga Americana; inclusive, el inicialista tuvo un arranque complicado, al recibir su primera rayita del año en la tercera entrada con un cuadrangular en solitario de JJ Wetherholt.

La respuesta de los visitantes llegó hasta la quinta entrada, con el tijuanense Jonathan Aranda como el protagonista. El mexicano la mandó a volar por todo el jardín derecho y central, para así poner los cartones 1-1. Este metrallazo significó el 25 del pelotero de los Yaquis de Obregón en la MLB.

Jonathan Aranda solo dinger to tie it up in the 5th pic.twitter.com/kCQc6ysKXC — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) March 26, 2026

Además, ese tablazo sirvió a los Rays, ya que en la sexta, harían un explosivo rally de seis anotaciones. Chandler Simpson haría la segunda con imparable, mientras que una vez el mexicano se haría presente con elevado de sacrificio para el 3-1. Posteriormente, Ben Williamson, Jonny DeLuca y Nick Fortes cerrarían el rally.

A pesar del increíble inning de los de Tampa, los locales igualmente despertaron y firmaron una sobresaliente reacción, al anotar ocho carreras en la misma sexta entrada. Nolan Froman, Nathan Church se harían presentes con imparable remolcador. Mientras que Wetherholt e Iván Herrera igualmente cooperarían en el marcador con elevado de sacrificio, mientras que Alec Burleson terminaría por liquitar la jornada con un jonrón al jardín derecho.

Al final, Liberatore saldría sin decisión al lanzar cinco entradas completas de siete imparables y una carrera permitida. La victoria fue para el relevista Riley O'Brien. A su vez, Rasmussen igualmente salió sin decisión, cargando con el descalabro Garrett Cleavinger.

Top of the 6th: Rays score SIX runs

Bottom of the 6th: @Cardinals score EIGHT runs



We have a wild one on #OpeningDay! uD83DuDE33 pic.twitter.com/pc1xSzhyEm — MLB (@MLB) March 26, 2026

Mientras que a la ofensiva, el más destacado fue Jonathan Aranda, quien, a pesar de que su equipo cayó, remolcó par de carreras y conectó su primer jonrón de la temporada, demostrando que es uno de los peloteros latinos en mejor momento y que aspira a ser llamado una vez más al Juego de Estrellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui