Jornada agridulce para los Potros del Itson en los Juegos Regionales Anuies de baloncesto

Ciudad Obregón, Sonora.- No paran las acciones en los Juegos Regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies); este jueves 26 de marzo comenzó la actividad en la disciplina de baloncesto, donde los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) tuvieron una jornada agridulce.

La escuadra local comenzó con victoria en la categoría masculina. El resultado se dio gracias a una ofensiva contundente y ritmo dominante de principio a fin; los Potros ganaron 103-64 a los Linces de la Universidad Autónoma de Occidente. Desde los primeros cuartos, el conjunto equino marcó diferencia en la duela.

Destacaron en este choque Luis Valenzuela con 22 puntos, seguido de César Verdugo con 17 y Luis Meza con 16. También aportaron Sergio Bojórquez (12), Rubén Pacheco (10), Rafael Menchaca, además de Mario Amavizca (4), Leonel Medina (4), Omar Duarte (4), Jesús Reyes (3) y Gael Aguilar (3), generando con esto un gran primer paso en la competencia.

El jugador del Itson en plena acción

Mientras que este mismo jueves, el representativo femenil del Itson cayó e inició su participación 71-48 frente al Cetys. A diferencia de sus compañeros, las Potras fueron dominadas desde el inicio por un conjunto cachanilla que demostró por qué es uno de los favoritos.

A la ofensiva, destacaron Astrid Zubiate con 15 unidades y Camila Verdugo con otros 14 puntos. También se hicieron presentes en la pizarra Valentina Neri (7), María José Angulo (4), Dania Pacheco (2), María José Valenzuela (2), Mayra López (2) y Magdalena Pérez (2).

Cabe destacar que el camino apenas empieza para el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en la disciplina de baloncesto, donde se espera que puedan tener grandes resultados y cumplan con el primer objetivo, que es avanzar a la siguiente ronda, para así pelear por el boleto al nacional.

Las Potras cayeron en su debut

Esta misma semana, los de Sonora demostraron su nivel en los Juegos Regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies), específicamente en softbol, donde lograron conseguir su pase al torneo nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui