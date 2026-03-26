¡Lamentable! Piloto de la Fórmula 1 recibe amenazas de muerte tras haber chocado en el GP de China

Ciudad de México.- Esteban Ocon, piloto de la escudería Haas en la Fórmula 1, confesó que fue víctima de amenazas de muerte a través de las redes sociales tras haber chocado con Franco Colapinto en el Gran Premio de China. El francés exigió que la FIA tome medidas en contra de dichos aficionados que vulneraron su seguridad durante varios días.

Las intimidaciones ocurrieron después del incidente ocurrido en la vuelta 33 de las 56 pactadas en el Circuito Internacional de Shanghái. Colapinto hizo su parada en boxes y, al salir de pista, se encontró justo por enfrente de Ocon; como el argentino aún tenía que calentar sus neumáticos, Esteban intentó una maniobra arriesgada, intentando un rebase en la zona más lenta de la pista, pero ambos terminaron chocando.

Contact between Ocon and Colapinto uD83DuDE2E



Here's the replay of the contact between them at the first corner ??uD83DuDC47#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Tras lo sucedido, el francés tuvo una reunión con Franco, donde, además de aceptar la responsabilidad por la colisión, terminaron pidiéndose disculpas y todo quedó como una acción de pista. A pesar de ello, Ocon fue víctima de acoso por redes sociales y los mensajes escalaron a tal punto que los seguidores del argentino amenazaron con atentar contra su vida.

"Evidentemente, han sucedido muchas cosas; para ser sincero, no les presté demasiada atención, aunque sí vi lo que estaba ocurriendo en Internet", comentó Esteban sobre el hecho. El conductor de Haas lamentó que este tipo de seguidores todavía tengan cabida en cualquier disciplina del deporte. "Este asunto cobrará mayor relevancia y, probablemente, habrá más consecuencias para estas personas".

FIA toma medidas

En una entrevista previa al GP de Japón, Esteban afirmó que, después de darse a conocer las amenazas en su contra, Ben Sulayem, presidente de la FIA, se contactó de manera directa con él y puso en marcha el United Against Online Abuse (UAOA). Dicho programa busca unir a los sectores deportivo, político y regulatorio ante el creciente nivel de odio y acoso en línea.

A pesar de todo lo ocurrido, Esteban Ocon afirmó que lo más valioso fue que pudo tener una conversación con Franco Colapinto donde dejaron en claro que nada de lo acontecido en pista fue personal. "Tuvimos una buena conversación; por supuesto, todo quedó bien entre nosotros, y me alegra que, a pesar de todo, haya tenido una buena carrera y lograra sumar puntos, lo cual fue positivo".

uD83EuDD1D Ocon aclaró que ya se disculpó personalmente con el argentino y que la relación entre ambos es positiva. El francés lamentó la actitud de los "guerreros del teclado" y reafirmó que este tipo de conductas no tienen lugar en la F1 https://t.co/a5gBQYTULP — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui