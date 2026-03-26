Los bicampeones de la MLB, Los Ángeles Dodgers, no defraudan y derrotan a los Arizona D-Backs en el Open Day

California, Estados Unidos.- En lo que fue un lleno total en el Dodger Stadium de Los Ángeles, los bicampeones de las Grandes Ligas no dejaron duda y se impusieron 8-2 a los D-Backs en el juego inaugural. Aunque los de Arizona atacaron primero, la ofensiva de Dodgers salió a relucir, principalmente Andy Pages y Will Smith, que remolcaron tres carreras cada uno.

Acciones

Los D-Backs fueron quienes rompieron el cero en la pizarra en la cuarta entrada; con jonrón remolcador de dos carreras de Geraldo Perdom ante los lanzamientos del inicialista Yoshinobu Yamamoto, que silenció en ese momento la casa de los vigentes monarcas de la Serie Mundial.

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El gusto les duró poco a los 'cascabeles', ya que Dodgers le dio la vuelta a la pizarra con un rally de cuatro carreras en la quinta; Andy Pages fue quien encendió la fiesta en Los Ángeles con un jonrón remolcador de tres rayitas. Mientras que la cuarta carrera cayó cortesía de un batazo de Smith.

Otras cuatro carreras más llegaron en la séptima para así sellar la victoria; Kyle Tucker consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada con su nuevo uniforme El jardinero derecho impulsó a Ohtani con un doble, quien había sido golpeado por Clarke, y luego anotó con un sencillo de Mookie Betts. Mientras que el show lo cerró el receptor Smith con un jonrón de dos carreras, poniendo el marcador 8-2.

A pesar de no tener su mejor presentación, la victoria fue para Yamamoto, que permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, ponchando a seis peloteros. Mientras que el descalabro cargó para Zac Gallen, que trabajó cuatro entradas completas de cinco hits y cuatro anotadas.

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Con este resultado, Los Ángeles Dodgers no defraudaron a su afición y comenzaron su camino por el tricampeonato con una contundente victoria frente a los D-Backs, que esperan en este torneo volver a la postemporada del beisbol de las Grandes Ligas.

Para este viernes 27 de marzo, el lanzador derecho de los D-backs, Ryne Nelson (7-3, 3.39 ERA), abrirá el juego contra el lanzador derecho de los Dodgers, Emmet Sheehan (6-3, 2.82). Las acciones comenzarán a las 19:10 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui