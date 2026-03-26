Los Cimarrones de Sonora reciben a los líderes del torneo, Durango, en el cierre de la fase regular en casa

Hermosillo, Sonora.- El viernes 27 de marzo rodará el balón en el Estadio Héroe de Nacozari por última ocasión de la temporada en la Liga Premier, ya que los Cimarrones de Sonora se medirán ante Durango en lo que será el último partido como locales por parte de los de la H.

El juego promete y bastante, ya que saltarán al terreno de juego los dos mejores equipos del actual certamen. En el caso de los locales, ocupan el segundo lugar de la tabla general con 49 puntos, mientras que los visitantes están en la cima, al totalizar la increíble cifra de 67 unidades.

Los de Sonora llegan a este encuentro luego de imponerse 3-2 a La Piedad en su más reciente partido. Además, los Cimarrones ya están matemáticamente calificados a la liguilla de filiales, asegurando su lugar en la fase final por sexta ocasión consecutiva, firmando otro gran proyecto por parte de la institución. Por su parte, Durango se mantiene con una racha de seis partidos consecutivos sin derrota luego de golear 6-0 a Ensenada FC en su partido más reciente.

Previo al esperado juego, el mediocampista Pablo Molina señaló la importancia que tiene este último choque en casa, por lo que están preparados para salir a darlo todo en el terreno de juego. "Sabemos que es uno de los rivales más fuertes, tienen jugadores experimentados, ya los conocemos; estamos preparados y vamos por el triunfo", reconoció el jugador.

Finalmente, el jovencito Pablo Molina resaltó el impacto anímico que tendría una victoria ante los mandamases del torneo: "Si se consigue el triunfo, en lo anímico ayudará de cara a la fase final; vienen partidos de vida o muerte y este duelo representa una antesala para llegar en mejor forma", puntualizó en entrevista para la prensa de Cimarrones.

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Ambos clubes ya saben lo que es enfrentarse; el antecedente más reciente entre ambas escuadras fue en la fecha 12 del actual certamen, cuando igualaron 1-1. Cabe destacar que el partido es el viernes 27 de marzo a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) en el estadio Héroe de Nacozari, de Hermosillo, y será transmitido por la página de Facebook de Cimarrones de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui