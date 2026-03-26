NBA: Murray con 53 puntos y Jokic con un triple doble, tienen noche histórica con los Nuggets

Denver, Estados Unidos.- En una noche en la que las estrellas se alinearon sobre Denver, Jamal Murray y Nikola Jokic se unieron para tener una actuación histórica y guiar a los Nuggets a una victoria de 142-135 sobre los Dallas Mavericks, el miércoles.

Tanto Murray, como Jokic suelen tener partidos históricos antes, pero rara vez ocurren en la misma noche. El miércoles fue una de esas raras ocasiones para los pilares de la franquicia. Murray anotó un máximo de temporada de 53 puntos y Jokic logró su trigésimo triple doble de la temporada con 23 puntos, 21 rebotes y 19 asistencias.

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Con este desempeño, Denver se convierte en el primer equipo en la historia de la NBA en tener un jugador con 50 puntos y otro con al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en el mismo partido. Esta actuación hizo recordar al tercer partido de las Finales de la NBA de 2023, cuando ambos jugadores lograron triples dobles de 30 puntos en Miami para tomar el control de esa serie. La noche del miércoles fue la segunda noche de partidos consecutivos, cuando el inicio del encuentro fue 16 horas después de que el equipo aterrizara en Denver tras ganar en Phoenix.

Murray encestó todo lo que intentó ante Dallas

"Cincuenta y tres de tu base y 23, 21, 19 de tu centro. Números impresionantes de la mejor pareja de la NBA", dijo el entrenador David Adelman. "Realmente son el libro de historia de esta franquicia en cuanto a la longevidad juntos, y también los playoffs y todas estas guerras que han vivido en el baloncesto, es simplemente algo súper especial".

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Jokic llegó a la NBA en la temporada 2015-16, un año después de ser elegido en el puesto 41 del draft, y Murray entró un año después como séptimo elegido global. Han ganado 400 partidos juntos en las últimas 10 temporadas, incluyendo los playoffs, la mayor cantidad en la NBA como compañeros.

Llegaron a la postemporada dos años después de compartir la cancha y ganaron el primer título de la NBA de la franquicia cuatro años después. Ambos están llevando a los Nuggets de vuelta a los playoffs este año y demostrando lo que pueden hacer cuando ambos juegan a un alto nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui