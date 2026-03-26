Paul Skenes falla en su primera apertura del año y Mets se llevan el Opening Day 2026 ante Pirates

Ciudad de México.- Paul Skenes no pudo cumplir con las expectativas hacia él y terminó teniendo un complicado inicio de temporada 2026 de la MLB. El estelar derecho tuvo una desastrosa apertura, siendo clave para que los New York Mets se impusieran en el Opening Day ante los Pittsburgh Pirates.

El actual Cy Young de la Liga Nacional solo pudo enfrentar a nueve bateadores y de ellos, retiró apenas dos tercios de entrada; Skenes salió del encuentro tras haber permitido cuatro imparables, dos bases por bola y cinco carreras, todas ellas limpias. En contraparte, Freddy Peralta fue quien se llevó la victoria luego de haber lanzado por cinco episodios en los que ponchó a siete rivales y admitió cuatro rayitas.

El ataque de ambas novenas comenzó desde la misma primera entrada; los Piratas inauguraron la pizarra del Citi Field con un cuadrangular de dos carreras, cortesía de Brandon Lowe. La respuesta de los Mets fue inmediata, con Bo Bichette descontando la diferencia; los locales lograron congestionar las almohadillas, las cuales fueron vaciadas por el batazo de tres estaciones de Brett Baty.

BRETT BATY CLEARS THE BASES! uD83DuDE24 pic.twitter.com/4DC171U0DS — New York Mets (@Mets) March 26, 2026

A partir de aquí, el conjunto de Queens tomó la ventaja en el marcador, la cual no volvió a soltar a pesar de que Pittsburg intentó la remontada en par de ocasiones, incluyendo la tercera entrada cuando Lowe acercó a su equipo con otro vuelacercas. Henry Davis volvió a recortar la diferencia para la visita con un doblete en el quinto capítulo.

Having some déjà vu...another one for B-Lowe! pic.twitter.com/KamjiGYhhj — Pittsburgh Pirates (@Pirates) March 26, 2026

Fue en el cierre del mismo rollo cuando llegó el rally definitivo por parte de New York. Juan Soto se trajo la séptima al pentágono con un sencillo a la pradera izquierda. Una más llegó de 'caballito' y Luis Robert Jr. sentenció el rally con un infield hit, en complicidad con un ligero error por parte del primera base rival.

La 'cereza en el pastel' llegó en el sexto inning cuando Carson Benge y Francisco Álvarez conectaron sendos cuadrangulares para ampliar la ventaja, desatando la fiesta en la casa de los Mets. El noveno episodio trajo un par de carreras más para los Pirates, aunque se quedaron a media remontada y el marcador de 11-7 benefició a New York.

Alvy says hello to the second deck uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/CQHAHI6DZ9 — New York Mets (@Mets) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui