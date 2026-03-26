¿Presión comercial? Javier Aguirre justifica la convocatoria de Guillermo Ochoa con México

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya afina los últimos detalles de cara a su compromiso ante Portugal, pero antes, Javier Aguirre tuvo que ‘rendir cuentas’ por la convocatoria de Guillermo Ochoa. El ‘Vasco’ salió a aclarar los motivos por los cuales el experimentado cancerbero regresó al combinado azteca tras varios meses de ausencia.

‘Memo’ fue uno de los nombres que más polémica generaron en la convocatoria nacional para los compromisos de la fecha FIFA de marzo. Ochoa Magaña había quedado fuera de los reflectores principales tras su llegada al AEL Limassol, club de la Primera División de Chipre, donde ha tenido actuaciones discretas; su llamado terminó por opacar la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones.

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Guillermo Ochoa hoy en la práctica del Tri en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).@ESPNmx pic.twitter.com/OzvLxPDfGx — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) March 26, 2026

Su inclusión reavivó los rumores sobre posibles compromisos comerciales del ‘Tricolor’ de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Ante ello, el ‘Vasco’ no dudó en explicar los argumentos por los que Guillermo Ochoa volvió a ser considerado en la Selección Mexicana.

Lo de 'Memo' es un portero que está en activo, que está compitiendo; lleva muchos años fuera de la Liga MX y es un jugador que ayuda dentro y fuera del juego, es un referente. Si está activo, bien, trabajando, lo quiero ver".

¡¡LO VE COMO UN EJEMPLO!! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEA8



“Está activo, está bien y está trabajando. Lo quiero ver, ya está aquí, punto”: Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa pic.twitter.com/jbQjwfWm47 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 26, 2026

El exguardameta del América había sido convocado por última vez para la Copa Oro 2025, donde no tuvo minutos debido al gran momento de Luis Ángel Malagón. Fue precisamente la lesión del actual portero de las Águilas la que habría abierto la puerta para que ‘Memo’ Ochoa vuelva a vestir los colores del combinado nacional y luchar para poder disputar el sexto mundial de su carrera.

Habla sobre la ausencia de Diego Laínez

El atacante vive uno de sus mejores momentos con Tigres UANL, por lo que su ausencia se convirtió en una de las más llamativas del listado; sobre este tema, Aguirre descartó que la baja del jugador, así como la de cualquier otro, esté relacionada con temas de indisciplina. "No ha habido un solo acto de indisciplina desde que estoy. Si alguno no está aquí en este momento, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otro para este momento".

NIEGA INDISCIPLINA



Javier Aguirre habló de la ausencia de Diego Lainez en Selección y dejó claro que el jugador de Tigres no está castigado:



"Si alguno no está es porque queremos ver a otros o necesitamos a otros" pic.twitter.com/ETTGczborv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui