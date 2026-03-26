Rayos visitará a Ostioneros de Guaymas ¿Dónde ver a Hermosillo en la Liga Mexicana Cibacopa 2026?

Guaymas, Sonora.- La Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa comenzará con la segunda vuelta de la temporada 2026 y uno de los cruces iniciales es el de Rayos de Hermosillo visitando a Ostioneros de Guaymas. Además de ser importante el comenzar la parte secundaria de la campaña con victoria, esta serie será la última a tomar en cuenta para la Cibacup 2026, donde ambas quintetas aún buscan su clasificación.

De los dos equipos, es Rayos quien se encuentra mejor posicionado en el standing de la Cibacup 2026; los de la capital sonorense están en la segunda posición del Grupo A, mientras que Ostioneros son quintos. En caso de que cualquiera de los conjuntos logre barrer la serie, tendría prácticamente asegurado su boleto para la Final Four a celebrarse en La Paz, Baja California, a mediados del mes de abril.

En la clasificación de la Cibacopa se invirtieron los papeles, pues Guaymas finalizó la primera vuelta mejor posicionado, llevándose el octavo puesto, uno por delante de Rayos. A pesar de que ambas escuadras finalizaron con el mismo promedio de triunfos (.389), Ostioneros queda mejor posicionado por la diferencia de puntos (-1.7 de Guaymas contra -5.6 de Hermosillo).

Los dirigidos por Elian Villafañe volverán a las giras luego de haber disputado la serie ante Pioneros de Los Mochis en la Arena Sonora, con quienes dividieron resultados. Rayos conquistó el primer compromiso con marcador de 97-88, teniendo como MVP de la noche a Cameron Cameron; el guardia estadounidense registró un total de 20 puntos, además de cinco rebotes y cuatro asistencias en 21:27 minutos sobre la duela.

Por su parte, Ostioneros regresan al 'Tsunami de la Avenida Vl' tras una exitosa gira por Sinaloa, donde barrieron a Venados de Mazatlán con dos contundentes resultados. Fue Gage Andrew Davis-Mcmurrin el más destacado por la quinteta sonorense, pues se anotó 58 unidades a su cuenta personal, además de aportar con 11 rebotes y cuatro asistencias.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Ostioneros de Guaymas

Sede: Gimnasio Municipal, Guaymas, Sonora

Fecha: Juego 1 - viernes, 27 de marzo / juego 2 - sábado, 28 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos.

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui