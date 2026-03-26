República Checa y Dinamarca a la final del Repechaje; ganador irá al Mundial 2026 y enfrentará a México

Ciudad de México.- En el Repechaje Europeo de la FIFA ya hay varias finales definidas y una de ellas será el duelo entre Dinamarca y la República Checa. Este enfrentamiento será de gran relevancia para la afición mexicana, ya que el ganador se clasificará a la Copa del Mundo 2026 en el cupo disponible del Grupo A, convirtiéndose en uno de los rivales de la Selección Mexicana en la primera ronda del certamen.

El primero en asegurar su lugar en la llave fue el combinado checo, que protagonizó un dramático encuentro ante Irlanda que tuvo que definirse desde el manchón penal. La selección irlandesa dominó gran parte del partido, pero cuando se jugaban los minutos finales, apareció Ladislav Krejci para empatar el marcador, obligando a que todo se resolviera en la tanda definitiva.

Fueron solo cinco rondas las necesarias para que la República Checa consiguiera su pase a la final del repechaje; Alan Browne falló su disparo y Jan Kliment se encargó de cerrar la serie, asegurando así el avance de su equipo. El conjunto checo buscará clasificarse a su segundo Mundial, siendo Alemania 2006 la única ocasión en la que logró hacerlo.

#FÚTBOL ?



República Checa perdía 2-0 en Praga ante Irlanda, remontó para empatarlo 2-2 y terminó ganando en los penales para ir por un lugar en el Mundial. Enfrentará a Dinamarca.https://t.co/GW3E5el5c7 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2026

Por su parte, Dinamarca se quedó con el otro boleto de la llave tras imponerse a Macedonia del Norte. La escuadra danesa no tuvo que exigirse a fondo para firmar una goleada de cuatro anotaciones por cero; fue en la segunda mitad cuando Rasmus Hojlund abrió el marcador, seguido por un doblete de Gustav Isaksen, mientras que Christian Norgaard selló la victoria al minuto 75.

¡DINAMARCA APUNTA A SER RIVAL DE MÉXICO! uD83CuDDE9uD83CuDDF0uD83DuDD25



La Selección de Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte y selló su pase a la final del repechaje. ?uD83DuDCA5



Además, se terminaron las semifinales del repechaje europeo y ya están listos los equipos que buscarán el último boleto rumbo a… pic.twitter.com/EWoz5CRYyr — Claro Sports (@ClaroSports) March 26, 2026

Ahora, República Checa y Dinamarca se medirán por uno de los últimos boletos rumbo a la justa internacional. La final del Repechaje Europeo se disputará el próximo martes 31 de marzo a las 12:45 horas (horario CDMX) en el Letná Stadion, donde Chequia contará con la ventaja de la localía.

México conocerá todos sus rivales para el Mundial 2026

Tras este compromiso, la Selección Mexicana conocerá a su tercer rival dentro del Grupo A, lo que permitirá comenzar con una preparación más específica para cada partido. Cabe recordar que el ‘Tricolor’ debutará ante Sudáfrica el 11 de junio en la jornada inaugural; posteriormente, el 18 del mismo mes enfrentará a Corea del Sur y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante el ganador de este repechaje.

Vayan apuntando las fechas uD83DuDDD2??



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



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Fuente: Tribuna del Yaqui