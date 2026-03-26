Turquía a un juego del Mundial 2026; derrota a Rumania y avanza a la final del repechaje europeo

Ciudad de México.- La Selección de Turquía se encuentra a un solo juego de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo 2026, lo que se convertirá en su primer certamen de esta índole desde hace dos décadas. El conjunto otomano venció a Rumanía y ahora disputará la final del repechaje europeo de la FIFA para el Mundial 2026.

Los turcos aprovecharon desde los primeros minutos la localía, pues, apoyados por los más de 40 mil aficionados que abarrotaron el Tüpras Stadium de Estambul, impusieron sus condiciones en el desarrollo del compromiso. A pesar del dominio, los dirigidos por Vincenzo Montella tuvieron una evidente falta de contundencia en la última línea, desperdiciando todas las oportunidades de peligro generadas en la primera parte.

Ferdi Kadioglu with the breakthrough uD83CuDDF9uD83CuDDF7#WCQ pic.twitter.com/MfROwNRIS9 — UEFA EURO (@UEFAEURO) March 26, 2026

En contraparte, Rumanía optó por tomar un planteamiento más defensivo ante el constante peligro que representa enfrentarse a un poderío en ataque como la selección turca. Los visitantes apostaron a jugar al contraataque, aunque solo pudieron efectuar un disparo al arco en los 90 minutos.

El punto de inflexión en el compromiso fue al iniciar la parte complementaria cuando Turquía comenzó a desarrollar las jugadas con varios toques, lo que dejó mal parada a la zaga rumana. Al 53', Ferdi Kadioglu se combinó con Arda Güler para mover las redes en el que se convirtió en el único tanto de la jornada.

uD83CuDDF9uD83CuDDF7 Arda Güler'in pasinda Ferdi Kadioglu'nun golü. pic.twitter.com/SZmEHULcHH — Forza Cimbom (@forzacimbom) March 26, 2026

La anotación permitió que el conjunto local bajara las revoluciones del partido, enfocándose en mover el balón por todo el campo para consumir minutos. En el ocaso del encuentro, Rumanía intentó despertar, pero las modificaciones defensivas por parte de los otomanos hicieron que su última línea permaneciera cerrada, garantizando así la victoria.

Este triunfo representó avanzar a la segunda y última ronda de repechaje, teniendo una opción real de clasificar al Mundial, torneo en el cual no han participado desde la edición Corea-Japón 2002. Ya instalados en la final, Turquía esperará al ganador de entre Eslovaquia y Kosovo, siendo de esta llave de donde saldrá su rival para el duelo definitivo por el boleto a la Copa del Mundo 2026.

Brighton & Hove Albion's Ferdi Kadioglu scored the decisive goal as Turkey beat Romania in Istanbul.



Vincenzo Montella's side have booked a date with Slovakia or Kosovo for a place at the 2026 World Cup. pic.twitter.com/29s8gWOsh0 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui