Aaron Judge despierta y comanda la victoria de los New York Yankees en San Francisco

New York, Estados Unidos.- Los New York Yankees ilusionan a sus aficionados con su arranque de campaña en la MLB, pues este viernes 27 de marzo superaron 3-0 a los San Francisco Giants para así quedarse con la primera serie de la edición 2026 en el Oracle Park.

Aaron Judge fue la principal figura de la jornada, pues luego de tener un inicio flojo, donde se ponchó cuatro ocasiones en el juego inaugural, ahora para este segundo compromiso conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para terminar con un inicio de temporada de 0 de 7.

Después de no conectar ni un solo imparable en el estreno, Judge conectó un batazo de 405 pies hacia la izquierda con una velocidad de salida de 109.1 millas por hora que rompió un juego sin anotaciones y marcó su cuarto jonrón frente a los disparos de Robbie Ray (0-1).

ALL RISE!



Aaron Judge CRUSHES his first homer of the season uD83DuDCAA pic.twitter.com/DtA1hplsc1 — MLB (@MLB) March 27, 2026

El momento también se convirtió en el primer jonrón de la temporada para los bombarderos, llegando de manera oportuna quien empalmó 53 bambinazos la temporada pasada para adjudicarse su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Temporada de la Liga Americana en cuatro años.

En el mismo compromiso, Giancarlo Stanton recibió al venezolano José Butto con un metrallazo para el jardín izquierdo, marcando la ocasión número 60 que Judge y Stanton conectan jonrones en el mismo juego (incluyendo la postemporada), convirtiéndose en una dupla que ilusiona.

Por otra parte, los San Francisco Giants, que solo consiguieron un hit, son el primer equipo en ser blanqueado con cinco o menos hits combinados en hasta el momento los dos primeros compromisos celebrados en la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo, la MLB.

Además, las 18 entradas consecutivas sin anotar al inicio de la temporada son la marca más larga para dicha franquicia desde las 17 seguidas en el pasado 2019. Pero la sequía más larga para el club fue en 1901, de 20 entradas consecutivas sin anotar al inicio del torneo.

A su vez, este sábado, el lanzador derecho Will Warren subirá al montículo por los Yankees en el último compromiso de la serie, donde buscarán además barrer. Por el combinado local, abrirá las acciones Tyler Mahle, en su debut con los de San Francisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui