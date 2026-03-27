Alexa Grasso cumple con el peso y está lista para hacer su regreso a la UFC ante Maycee Barber

Seattle, Estados Unidos.- Este sábado 28 de marzo, la excampeona mundial peso mosca de la UFC, Alexa Grasso, volverá al octágono para medirse en un combate de revancha a la clasificada mundial Maycee Barber en el evento coestelar que se realizará en Climate Pledge Arena en Seattle.

Este viernes, tanto la mexicana como la estadounidense cumplieron con la primera prueba, que era superar a la romana. La tapatía marcó 126 libras, mientras que su rival paró la báscula en 125, por lo que las dos están listas para protagonizar una intensa guerra en la jaula.

Estoy muy feliz de estar de vuelta. Siempre digo que sí a cualquier pelea que organice UFC. Estoy superfeliz y me estoy preparando muy bien. Han pasado cinco años desde nuestra primera pelea. Por supuesto, ambas evolucionamos mucho en todos los aspectos. Pelear por un título tres veces fue una experiencia enorme en mi vida y creo que esto será un punto a favor para mí. He trabajado en todas las áreas como siempre; nuestro objetivo principal es el striking, pero esta vez me he centrado mucho en mi juego de jiu-jitsu. En la primera pelea estuve cerca de conseguir la sumisión, entonces, espero que en esta pelea pueda finalizar. Pero será un combate muy emocionante", declaró la mexicana en conferencia de prensa.

Cabe destacar que Grasso y Barber se vieron las caras en el 2021 en la cartelera del UFC 258. En esa ocasión, la de Guadalajara se llevó la victoria por decisión unánime, luego de tres asaltos, donde ambas renunciaron al combate de piso y se enfocaron más en intercambiar golpes, teniendo la mejor parte la azteca, gracias a su efectivo contragolpeo.

Desde entonces, el camino de las dos fue exitoso; en el caso de Grasso, se convirtió en la primera peleadora nacida en Hispanoamérica que es campeona en la UFC. Alexa sometió en el 2023 a Valentina Shevchenko. Posteriormente, tuvo dos combates más ante la histórica artemarcialista, registrando un empate y un descalabro. Mientras que en su más reciente compromiso fue superada por Natalia Silva. Así que este sábado intentará volver al camino de la victoria.

En el caso de Maycee Barber, luego de caer frente a la de Jalisco, se levantó y suma cinco victorias de manera consecutiva, derrotando a Karine Silva en su última presentación. Actualmente, es la número cuatro del mundo de peso mosca y Alexa la número tres, por lo que se trata de dos candidatas al título.

Además de Grasso y Barber, la velada incluirá una pelea estelar entre Israel Adesanya y Joe Pyfer. En el caso de 'Isy', llega como excampeón mundial, pero vive un presente complicado al registrar tres derrotas consecutivas Mientras que su rival tendrá la gran oportunidad de dar el batacazo en la división y acercarse al combate por el título de peso medio.

Fuente: Tribuna del Yaqui