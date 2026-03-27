'Checo' Pérez reconoce problemas tras accidente en el GP de Japón: “No ha sido un día sencillo”

Ciudad de México.- Sergio Pérez tuvo una desastrosa participación en las primeras sesiones de entrenamiento para el Gran Premio de Japón, donde, además de finalizar en la parte baja de la clasificación, tuvo un choque contra Alexander Albon. Fue precisamente por la colisión contra el piloto de Williams que 'Checo' enfrentó una serie de problemas en su monoplaza que limitaron su actividad en la pista.

Dicho percance sucedió en el tramo final de la FP1 cuando Pérez se encontraba en su cuarto stint mientras que Albon hacía simulación de clasificación. El choque se dio en la fuerte frenada de la curva 15, justo después de 130R, la zona más rápida del circuito; un error de comunicación con el ingeniero de Cadillac causó que el mexicano le cerrara el paso a su rival, terminando con fuertes daños en el pontón derecho.

Tras concluir la primera actividad, el jalisciense lamentó el accidente, pues considera que a partir de él fue cuando se desató una serie de fallas en su monoplaza. "Esta mañana completamos la mayor parte del programa y el coche se sentía bastante equilibrado", comentó.

Things got a little bumpy for Albon and Perez in FP1 uD83DuDE2E#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sj7TiTmJYb — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Me perdí una tanda al final de la sesión debido al incidente con Alex Albon, lo que afectó al resto del día, ya que salimos tarde por la tarde".

Para la segunda tanda de pruebas, 'Checo' no pudo salir pronto, perdiéndose más de 40 minutos por otro problema eléctrico en su monoplaza, el cual no pudieron solucionar del todo. "Cuando finalmente salí, tuvimos otro problema con la distribución de energía y perdimos mucho tiempo por vuelta".

A pesar de todo lo ocurrido, el mexicano volvió a expresar plena confianza en el equipo estadounidense y señaló que, comparando sus datos con los registrados por sus compañeros, espera tener un mejor desempeño tanto para la FP3 como para la clasificación. "No ha sido un día sencillo y es difícil sacar muchas conclusiones, pero analizaremos todo lo relacionado con Valtteri Bottas y mañana tendremos un día más limpio".

La tercera ronda de entrenamientos libres se llevará a cabo a las 20:30 horas (horario CDMX) de este viernes, 27 de marzo, mientras que la clasificación será a las 00:00 horas del ya sábado 28. El Gran Premio de Japón se celebrará el mismo sábado, pero a las 23:00 horas.

#Deportes | Gran Premio de Japón EN VIVO; dónde VER a Sergio Pérez y Cadillac en la temporada 2026 de la F1uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/EBc2t8jSLV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui