Con explosivo cierre, los Rayos de Hermosillo derrotan a los Ostioneros de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Justin Winston encestó 16 puntos, pero 14 de ellos fueron en el último cuarto y los Rayos de Hermosillo cerraron con una ofensiva de 31-22 en ese periodo final para apuntarse una peleada victoria de 103-95 sobre los Ostioneros de Guaymas, en el primero encuentro de la serie que se disputa en el puerto sonorense.

La paridad de los dos equipos en el standing (11-7) de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa también se vio reflejada en este duelo, donde brindaron una auténtica batalla sobre la duela del Gimnasio Municipal, lo que mantuvo a los aficionados al borde sus butacas.

El duelo resultó muy peleado por ambos equipos

Mientras que los visitantes dominaron los primeros 10 minutos de juego (25-23), los guaymenses respondieron apuntándose el segundo cuarto 26-22 para irse al descanso de medio tiempo con la pizarra 67-63 a favor de los de casa. Después del entretiempo, los dos equipos salieron decididos a no ceder terreno, lo que se vio reflejado también en el electrónico del tercer periodo, el cual fue dominado 25-25 por los Rayos para acercarse a un solo punto (73-72) de los Ostioneros.

Ostioneros no pudo capitalizar su localía

Fue hasta el periodo final donde Hermosillo sacó a su arma secreta del banquillo, Justin Winston, quien se echó el equipo a hombros para liderar el ataque (31-22) que fue respaldado por Romeao Ferguson con ocho unidades y con ello lograron apuntarse la victoria.

Cada jugada se peleó con todo

Los mejores canasteros por Rayos fueron Ferguson con 28 puntos y nueve asistencias, Cameron Gooden agregó 19 unidades y Winston con sus 16 puntos encestados. Por los guaymenses, Olumide Adelodun anotó 28 puntos y Gage Mcmurrin 25. El segundo encuentro de la serie se llevará a cabo este sábado, en punto de las 20:15 horas. Con este resultado, los Rayos dejaron su récord en 8-11, mientras que los Ostineros se quedaron con 7-12.

Fuente: Tribuna del Yaqui