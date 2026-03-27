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RAYOS DE HERMOSILLO

Con explosivo cierre, los Rayos de Hermosillo derrotan a los Ostioneros de Guaymas

Los Rayos de Hermosillo se quedan con el primer encuentro de la serie ante los Ostioneros de Guaymas, gracias a un cierre espectacular

Con explosivo cierre, los Rayos de Hermosillo derrotan a los Ostioneros de Guaymas
Ferguson encabezó la ofensiva de los Rayos, que ganaron el primero en Guaymas Foto: Internet

Guaymas, Sonora.- Justin Winston encestó 16 puntos, pero 14 de ellos fueron en el último cuarto y los Rayos de Hermosillo cerraron con una ofensiva de 31-22 en ese periodo final para apuntarse una peleada victoria de 103-95 sobre los Ostioneros de Guaymas, en el primero encuentro de la serie que se disputa en el puerto sonorense.

La paridad de los dos equipos en el standing (11-7) de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa también se vio reflejada en este duelo, donde brindaron una auténtica batalla sobre la duela del Gimnasio Municipal, lo que mantuvo a los aficionados al borde sus butacas.

El duelo resultó muy peleado por ambos equipos
El duelo resultó muy peleado por ambos equipos

Mientras que los visitantes dominaron los primeros 10 minutos de juego (25-23), los guaymenses respondieron apuntándose el segundo cuarto 26-22 para irse al descanso de medio tiempo con la pizarra 67-63 a favor de los de casa. Después del entretiempo, los dos equipos salieron decididos a no ceder terreno, lo que se vio reflejado también en el electrónico del tercer periodo, el cual fue dominado 25-25 por los Rayos para acercarse a un solo punto (73-72) de los Ostioneros.

Ostioneros no pudo capitalizar su localía
Ostioneros no pudo capitalizar su localía

Fue hasta el periodo final donde Hermosillo sacó a su arma secreta del banquillo, Justin Winston, quien se echó el equipo a hombros para liderar el ataque (31-22) que fue respaldado por Romeao Ferguson con ocho unidades y con ello lograron apuntarse la victoria.

Cada jugada se peleó con todo
Cada jugada se peleó con todo

Los mejores canasteros por Rayos fueron Ferguson con 28 puntos y nueve asistencias, Cameron Gooden agregó 19 unidades y Winston con sus 16 puntos encestados. Por los guaymenses, Olumide Adelodun anotó 28 puntos y Gage Mcmurrin 25. El segundo encuentro de la serie se llevará a cabo este sábado, en punto de las 20:15 horas. Con este resultado, los Rayos dejaron su récord en 8-11, mientras que los Ostineros se quedaron con 7-12.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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