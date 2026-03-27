España golea a Serbia y afina detalles para su participación en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Española comenzó la recta final de su preparación para la Copa del Mundo 2026 con una contundente goleada a Serbia en su primer compromiso de la fecha FIFA. Mikel Oyarzabal y Víctor Muñoz, jugador debutante, fueron los responsables de las anotaciones.

Cabe recordar que este encuentro se planificó en un par de semanas, luego de que se cancelara la Finalissima 2026 prácticamente de última hora. El esperado partido entre España y Argentina estaba programado para celebrarse en Qatar, pero ante la situación de seguridad que se vive en Medio Oriente y tras no poder acordar una sede alterna, ambos combinados tuvieron que reprogramar otros duelos.

#Deportes | España y Argentina dejan atrás a la Finalissima 2026; anuncian nuevos amistosos para la fecha FIFA uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDE6uD83CuDDF7https://t.co/cTO8Qw5Fmy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

'La Roja' decidió quedarse en casa y citó a Serbia en el Estadio de la Cerámica, sede del Villarreal CF de LaLiga. Dicho inmueble ofreció un ambiente inmejorable para el partido, lo cual terminó por funcionar para los de casa, quienes se llevaron la cómoda victoria con marcador de tres anotaciones por cero.

Luis de la Fuente declaró en la previa del encuentro que para ellos, este partido ya formaba parte del Mundial 2026 y tal fue así que usó a todos sus estelares, incluyendo a Rodri Hernández del Manchester City y a las estrellas del Barcelona, Pedri y Lamine Yamal. España dominó de inicio a fin y, tras varias ocasiones de peligro desperdiciadas, Oyarzabal metió el primero al minuto 16.

El atacante de la Real Sociedad fue el mismo que amplió la diferencia en el marcador justo antes de que los protagonistas se marcharan a los vestuarios para el descanso. Ya en la parte complementaria, Muñoz ingresó a la cancha y se asoció con Ferran Torres, creando una oportunidad que no fue desaprovechada por el debutante, que puso el tres por cero definitivo.

Asistencia de Cubarsí y gol de Oyarzabal. pic.twitter.com/UYmtv7VNKI — -1899- (@_Futbolero_) March 27, 2026

Con este triunfo, España continúa con las buenas sensaciones, afinando detalles para su participación en el Mundial 2026, donde se levanta como una de las contendientes al título. El combinado ibérico finalizará la actividad en el parón internacional enfrentando a Egipto, partido que también tuvo que cambiar de sede y ahora se hará en el RCDE Stadium.

uD83CuDFC1 ¡¡uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDD8uD835uDDE1 uD835uDDE9uD835uDDDCuD835uDDDFuD835uDDD4-uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDDF!!



El primer partido de 2026 se salda con una victoria con autoridad y buen fútbol.



¡¡Esta es mi @SEFutbol!!



uD83CuDDEAuD83CuDDF8 uD83CuDD9A uD83CuDDF7uD83CuDDF8 | 3-0 | 90+2’#VamosEspaña pic.twitter.com/SNkm54TcfY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui