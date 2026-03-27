Fecha FIFA le sale cara al Barcelona; Raphinha se lesiona durante el amistoso entre Brasil y Francia

Ciudad de México.- El Barcelona resentirá la fecha FIFA durante varias semanas, pues, uno de sus referentes en el ataque presentó molestias musculares mientras participaba en un partido amistoso dentro del parón internacional. Raphinha, delantero brasileño, tuvo que salir de cambio en el compromiso ante Francia y horas después, la escuadra catalana confirmó su lesión.

Dicho encuentro entre dos potencias que disputarán la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo durante la tarde del jueves, 26 de marzo, en territorio estadounidense. La victoria se cargó a favor del combinado europeo; Kylian Mbappé inauguró la cuota goleadora con una obra de arte y Hugo Ekitike amplió la ventaja, mientras que Gleison Bremer descontó por Brasil.

Fue justamente en el medio tiempo cuando Raphinha habría expuesto la molestia muscular y, por precaución, terminó saliendo de cambio. Sobre ello, Carlo Ancelotti había adelantado que el atacante sería sometido a pruebas más especializadas en las horas posteriores. "Tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo; le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana".

Carlo Ancelotti: "Raphinha is back, which is good news for us. He showed that he's one of the best players in the world this season. We need to perform well and get him closer to the goal." pic.twitter.com/iLqx04MGEV — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 9, 2025

Tras haber sido analizado más a fondo, el Barcelona dio a conocer el parte médico oficial, informando que el tema fue más grave de lo que se había anticipado. "Raphinha padece una lesión en el isquiotibial derecho, según han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol".

Además, por el mismo canal se informó que el jugador abandonó de manera inmediata la concentración con el 'Scratch du Oro' para realizar el viaje de regreso a Barcelona y comenzar con la rehabilitación. Por último, se indicó que su regreso a las canchas estará condicionado a la evolución del propio elemento, aunque la proyección indica que será un aproximado de cinco semanas.

uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDD7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDE6uD835uDDE7uD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDD8uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDE7 ??



Raphinha has a right hamstring injury, as confirmed by medical tests carried out by the Brazilian Football Federation (CBF) following the discomfort he experienced during the Brazil v France match in Boston on Thursday.



The player is… pic.twitter.com/5YLeb0yxGf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2026

¿Qué partidos se perderá?

Este, sin duda, será un duro golpe para el Barcelona, pues se encuentra en el punto más álgido de la temporada 2025-2026. Raphinha se perderá un total de tres jornadas en LaLiga, donde el club pelea por permanecer en el liderato, además de también ser baja para los cuartos de final en la Champions League, ronda en la que se medirán ante el Atlético de Madrid.

#Deportes | Listos los cuartos de final en la Champions League; así quedó el camino rumbo a Budapest 2026 ???https://t.co/TLWWdvTsXR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui