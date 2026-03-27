Halcones de Obregón resisten y se imponen ante los Venados de Mazatlán en el inicio de su serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Lo que en un principio lucía como una fácil victoria al final se complicó demasiado, pero los Halcones de Obregón lograron resistir para apuntarse una victoria por 107-90 sobre los Venados de Mazatlán, al iniciar este viernes su serie de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa en la Arena Itson.

Los emplumados arrancaron de manera fuerte el encuentro y se apuntaron sin mayore sproblemas el primer cuarto 29-21; repitiendo la dosis en el segundo periodo donde llegaron a tener una ventaja de hasta 26 unidades (52-26) con 4:23 por jugar. Los visitantes reaccionaron y pudieron acortar un poco la distancia, aunque no lo suficiente y con el score de 59-42, se fueron al descanso de medio tiempo.

Moss salió en una gran noche para liderar a los Halcones

Los sonorenses salieron afinados en estos primeros 20 minutos de juego, donde encestaron el 60 por ciento de los tiros de campo que intentaron (23-38) y el 65 por ciento de dos puntos, (17-26); además de conseguir el 50 por ciento en tiros de larga distancia (6-12).

Greg Whittington reapareció con Obregón

El dominio se extendió a la pintura, donde los Halcones consiguieron 21 rebotes por sólo 14 de los porteños, lo que también redundó en el marcador al anotar 31 puntos por solo 10 de sus rivales. La banca también contribuyó a este diferencial en el marcador, con 16 unidades, por siete de los astados.

Tras el entretiempo y después de los ajustes realizados por Juan Manuel Esteva, los Venados salieron con otra actitud y de inmediato se metieron al encuentro, desatando un ataque de 9-0 que recortó el marcador a 59-51. Al final del tercer cuarto que fue para la visita (28-18) en la Arena Sonora, el score señalaba 77-70.

Venados lo intentó, pero no le alcanzó al final

La ofensiva de los emplumados siguió apagada en el último periodo, donde los Venados se fueron acercando cada vez más en la pizarra e incluso estuvieron cerca de darles alcance (83-81) con 6:37 por jugar, pero de ahí en adelante los emplumados reaccionaron y cerraron fuerte para quedarse con el triunfo.

Los mejores anotadores por Obregón fueron Justin Moss con 36 puntos y 12 rebotes, Davonte Gaines agregó 21 unidades y Jaden House 18. Por los mazatlecos, Devonte Bandoo metió 23 puntos y Taylor Johnson finalizó la noche con 22 puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui