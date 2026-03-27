¡'Hormiga' dorada! Armando González es el jugador mexicano más caro de toda la Liga MX

Guadalajara, México.- A base de goles, el atacante de las Chivas del Guadalajara, Armando 'Hormiga' González se ha convertido en el jugador más caro de la Liga MX, esto de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt; incluso, el delantero del Rebaño Sagrado se convirtió en el futbolista con mayor valor en todo el campeonato mexicano por encima de elementos mexicanos y extranjeros, luego de la última actualización publicada por el portal.

En el último reporte publicado, la plataforma le había colocado un valor de 7 millones de dólares, sin embargo, en su última actualización en diciembre del 2025 su precio aumentó hasta los 15 millones de euros, cerca de 17.3 millones de dólares y se convirtió así en el jugador más caro en toda la Liga MX.

¡SON MEXICANOS! uD83EuDD11uD83CuDDF2uD83CuDDFD



La Hormiga González se corona como el rey del mercado con valor de 15 millones de dólares, dejando atrás a Erik Lira (12 mdd) y Gilberto Lora (10 mdd). uD83DuDC40uD83DuDCB8#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/gE6an0TQs9 — La Octava Sports (@laoctavasports) March 26, 2026

Este aumento llegó después de que el delantero guanajuatense se convirtiera en campeón de goleo el torneo pasado con el Guadalajara, al finalizar con una cifra de 12 goles junto al brasileño Joao Pedro y Paulinho, mientras que en el presente Clausura 2026 suma 10 tantos que lo colocan, por el momento, como líder del campeonato de goleo empatado con el jugador del Atlético de San Luis.

El atacante del Rebaño sigue en ascenso en la Liga MX

Estas actuaciones con la escuadra rojiblanca le ha llevado a convertirse en una opción importante para la Selección Nacional que dirige Javier Aguirre, además de que según informes de ESPN, el atacante recibió una oferta de 20 millones de dólares por el CSKA de Moscú al cierre del mercado de pases invernal.

Mora ha visto descender su valor al tener poca actividad

De acuerdo con Transfermarkt, en el segundo lugar de los más valiosos se ubica Gilberto Mora, quien conserva su valor de 10 millones de euros (11.5 millones de dólares) gracias a su alta proyección. Sin embargo, de continuar sin actividad, o incluso con el riesgo de perderse el mundial, podría ver una reducción en su valor. Según diversos medios, 'Morita' estaría próximo a regresar a la actividad habitual luego de su lesión de pubalgia.

Lira también ha despuntado en los últimos meses

El Top 3 de los mexicanos más valiosos lo completa Érik Lira, el jugador mexicano con más actividad en Liga MX y Selección Mexicana. Pese a que su posición como mediocentro defensivo no tiene tantos reflectores, hoy por hoy se trata del jugador más relevante del Cruz Azul. Su valor incrementó 3 millones, pasando de 8 a 12 millones de euros (13.8 millones de dólares).

Fuente: Tribuna del Yaqui