¡Insólito castigo! Jugador en Brasil podría ser suspendido por usar celular con el juego en marcha

Ciudad de México.- Memphis Depay podría ser acreedor a una suspensión de hasta seis partidos por una curiosa acción; el neerlandés fue captado usando un teléfono celular en el banquillo mientras el partido entre Corinthians y Flamengo estaba en marcha. Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) con sede en Brasil estaría exigiendo un castigo ejemplar para el jugador.

Dicho encuentro se llevó a cabo el pasado domingo 22 de marzo y fue correspondiente a la octava jornada del Brasileirao Serie A, finalizando con empate a una anotación por bando. Memphis fue incluido en el cuadro titular del 'Timão', pero luego de 24 minutos, terminó pidiendo su cambio por una lesión muscular.

Ya en el banquillo, el jugador fue asistido por el cuerpo médico del Corinthians y, cuando las cámaras de la transmisión internacional estaban centradas en él, se le vio usando su dispositivo móvil. Ya una vez finalizado el encuentro, el propio jugador declaró que se lo solicitó al staff técnico para ponerse en contacto con la selección neerlandesa, quienes lo habían convocado para la fecha FIFA.

uD83DuDEA8uD83DuDCA3 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.



Unbelievable. uD83DuDE05uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/L280lql3Qe — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

De acuerdo a la información recabada por el portal ESPN, el STJD estaría acusando al delantero de asumir una conducta contraria a la disciplina y ética deportiva, lo cual está establecido en el Artículo 285 del Código Brasileño de Justicia Deportiva. Rita de Cássia Ancelmo Bueno, procuradora de dicha dependencia, será la encargada de dictaminar la responsabilidad.

El acto estaría penado también por las reglas de la International Association Football Board, las cuales establecen que el uso de dispositivos electrónicos está solamente autorizado para el cuerpo técnico, analistas de datos y los médicos. Esto sería la causa de una suspensión que podría llegar hasta los seis encuentros, además de que también se le podría sancionar con una multa económica de monto no revelado.

Memphis Depay é denunciado no STJD por uso de celular em Corinthians 1x1 Flamengo e pode pegar gancho.



O atacante holandês corre risco de ser punido com 1 a 6 jogos de suspensão. pic.twitter.com/pX6UrLcPQr — FUT INSIDER (@futeinsider) March 26, 2026

Por último, la instancia de legalidad deportiva citó que un castigo ejemplar en este caso sentará un precedente para el resto de jugadores. La STJD considera a Depay como un perfil de alta influencia en el balompié y la severa sanción impediría que este tipo de actos se normalicen en las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui