La Selección Mexicana regresa al Estadio Banorte; así fue su último partido en casa

Ciudad de México.- El siguiente partido para la Selección Mexicana no solo será clave en su proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, sino que también tendrá tintes nostálgicos, ya que marcará su regreso a casa tras casi tres años. El combinado ‘Tricolor’ se enfrentará a Portugal y tendrá como escenario el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Cabe recordar que, además de significar el retorno del equipo nacional, este será el primer compromiso en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ desde mayo de 2024, cuando el inmueble cerró sus puertas para iniciar un ambicioso proceso de remodelación. Desde entonces, el histórico estadio se había mantenido sin actividad de cualquier tipo y, aunque ahora se dará su reapertura, los trabajos continuarán hasta su entrega final a la FIFA.

#Deportes | El México contra Portugal será de gala; Gianni Infantino asistirá a la reapertura del Estadio Banorte uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9https://t.co/qDziI8Z2dM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Por ello, para encontrar el partido más reciente de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, hay que remontarse al 21 de noviembre de 2023, cuando se disputaron los cuartos de final de la Nations League. Aquel duelo de vida o muerte fue ante Honduras, que llegaba con ventaja en el marcador global tras el complicado encuentro de ida.

El representativo mexicano, ya bajo el mando de Javier Aguirre, logró imponerse por dos anotaciones a cero, con goles de Luis Chávez y Edson Álvarez; este último al 90+11', en una acción que desató polémica. La igualdad en el global llevó la definición a los penales, donde México terminó por imponerse 4-2, asegurando su pase a semifinales y, de paso, su clasificación a la Copa América.

Es por ello que el partido contra Portugal no solo será uno más en la preparación de camino a la justa mundialista, sino que servirá también para reencontrarse con la que ha sido su casa. El encuentro entre mexicanos y lusitanos se llevará a cabo a las 19:00 horas (horario CDMX) de este sábado, 28 de marzo.

México tendrá dos partidos en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026

Este encuentro será apenas un adelanto de lo que vivirá el recinto, que albergará dos compromisos durante la Copa del Mundo 2026. El primero de ellos será el duelo entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio, mientras que el segundo se disputará el 24 del mismo mes ante el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa.

#Deportes | República Checa y Dinamarca a la final del Repechaje; ganador irá al Mundial 2026 y enfrentará a México ?uD83CuDFC6https://t.co/9OJHmMnkth — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui