Legendario guardameta portugués se rinde en elogios a 'Memo' Ochoa: "Es un ejemplo para todos"

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa ha estado en el punto de la polémica tras haber sido tomado en cuenta por Javier Aguirre para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal tras varios meses desaparecido de los principales reflectores internacionales. A pesar de ello, Rui Patricio, excancerbero lusitano, habló sobre la importancia que tiene 'Memo' a nivel mundial.

Desde su arribo al AEL Limassol, Ochoa Magaña dejó de ser un tema de conversación en el balompié mexicano, motivo por el cual sorprendió su convocatoria para los partidos pactados en la fecha FIFA de marzo. Tal fue el revuelo que el 'Vasco' tuvo que salir a hablar sobre los motivos que lo hicieron llamarlo de nueva cuenta, descartando también que su inclusión en el listado fuera por compromisos comerciales.

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Aun con todas las críticas que 'Memo' enfrenta por parte de la afición mexicana, Rui Patricio hizo referencia a la gran carrera que el mexicano logró en Europa, asegurando que es un referente a nivel internacional. "Es un ejemplo para todos los porteros por lo que ha hecho y no solo para ellos; es un ejemplo también para el pueblo mexicano", señaló el histórico cancerbero lusitano en entrevista con el portal Récord.

Lo que ha logrado, llevar a su selección y estar presente en los partidos que ha jugado en los Mundiales, sin duda, como ya he dicho, también es muy bueno verlo, por ejemplo, en el Mundial".

¿Ochoa disputará el Mundial 2026 con México?

A pesar de no haber sido considerado por el combinado nacional durante más de ocho meses, Guillermo Ochoa regresó a las convocatorias para este parón internacional. La puerta para su regreso se abrió cuando Luis Ángel Malagón, quien fungía como guardameta titular, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, teniendo que visitar el quirófano.

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Es por ello que Ochoa Magaña recibió otra oportunidad y desde ahí, buscará hacer historia en el futbol internacional tratando de llegar a su sexta Copa del Mundo. Aunque el exportero del América sea incluido en la lista definitiva, es probable que no vea actividad, pues Raúl Rangel es quien se perfila a ser el arquero principal en el certamen para México.

Fuente: Tribuna del Yaqui