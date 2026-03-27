Listas las finales para del Repechaje en México; así se definirán los boletos a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- México ya recibió las primeras actividades oficiales de la Copa del Mundo 2026, pues durante la tarde del jueves, 26 de marzo, se disputaron las semifinales del Repechaje de la FIFA tanto en Monterrey, Nuevo León, como en Guadalajara, Jalisco. Ambas sedes elegidas para la repesca ya tienen definida la final con la que se repartirán los últimos cupos para la justa mundialista.

Cabe recordar que el formato asignado para la repesca es el mismo para ambas ciudades mexicanas. Cada llave del repechaje contará con la participación de tres selecciones diferentes; dos de ellas se enfrentaron en una semifinal para conocer a quién avanzaría de ronda. El tercer combinado fue instaurado de manera directa en la final, elegido por las posiciones en el último ranking emitido por la FIFA.

La primera sede en tener actividad fue Guadalajara, con el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica. Uno de los puntos más llamativos del encuentro fue el gran ambiente que se vivió en las gradas del Estadio Guadalajara, donde, sin importar el resultado, los asistentes demostraron su emoción por recibir el Mundial 2026. En la cancha y a pesar de las complicaciones que ofreció el rival, fue Jamaica quien se terminó llevando la apretada victoria con un solitario gol de Baylei Cadamarteri.

Jamaica cumple su parte y jugará por una plaza en la #CopaMundialFIFA. uD83CuDDEFuD83CuDDF2 pic.twitter.com/U65WJFEjxh — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) March 27, 2026

Monterrey fue quien cerró la actividad del repechaje con una impresionante respuesta de la afición, ya que lograron meter más de 30 mil personas en el estadio de los Rayados. Dicho inmueble se vistió de gala para recibir el encuentro de Bolivia y Surinam, el cual fue movido de inicio a fin.

La primera anotación llegó al 47', cuando Liam van Gelderen aprovechó una jugada accidentada para inaugurar el marcador en el 'Gigante de Acero' a favor de Surinam. Cuando mejor lucía el combinado de la Concacaf, aparecieron Moisés Paniagua y Miguel Terceros, quienes en menos de 10 minutos le dieron la vuelta a la pizarra, manteniendo vivo su sueño de ir a la justa internacional.

Así se jugarán las finales

En Jalisco, Jamaica tendrá que refrendar el primer resultado y enfrentarse a Nueva Caledonia en la final de la llave, mientras que por el otro lado, Bolivia se enfrentará a Irak, ya instalada en el juego decisivo. Ambos encuentros se llevarán a cabo el martes, 31 de marzo: Guadalajara lo llevará a cabo a las 15:00 horas, mientras que Monterrey lo hará a las 21:00 horas (horario CDMX).

¡12 equipos por un lugar en la #CopaMundialFIFA! ?



uD83CuDF9F? Quedan 6 cupos... ¿Quiénes lo lograrán? uD83DuDCAD pic.twitter.com/WM8YaJ90Og — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui