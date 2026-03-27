Los Houston Astros le dan otra oportunidad a pelotero sonorense tras dejarlo en waivers

Texas, Estados Unidos.- Luego de comenzar la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas en waivers, el pelotero sonorense César Salazar tendrá una nueva oportunidad con los Houston Astros, ya que se mantendrá activo en el diamante, pero en sus sucursales con los Sugar Land Space Cowboys.

Fue este viernes 27 de marzo cuando la organización de Texas dio a conocer la noticia e informó que el receptor mexicano estará en el equipo afiliado de Triple A, categoría que no desconoce, ya que antes de hacer su debut en la MLB, pasó varios años en ligas menores.

Salazar fue enviado a waivers, pero al no ser llamado o tomado por alguna otra organización, los de la Liga Americana optaron por sacarlo de esa lista e incorporarlo en los Space Cowboys, con la oportunidad de subir al roster principal, siempre y cuando Astros necesite otro receptor.

César Salazar cleared waivers and was outrighted to Triple-A Sugar Land, per @Chandler_Rome



He’s back in the Astros organization for now. pic.twitter.com/V1MeyAhFDP — SleeperAstros (@SleeperAstros) March 27, 2026

Fue en el 2023 cuando el de Hermosillo debutó en MLB con los Houston Astros. En su estadía en el mejor beisbol del mundo, bateó para .213, con 11 carreras anotadas, 19 imparables, cinco dobles, cuatro jonrones, 19 producidas, 15 bases por bola, once ponches en casi 90 turnos con el bat. Mientras que con el guante, igualmente el pelotero mostró calidad en cada uno de los compromisos que tuvo atrás del plato.

Por otra parte, Salazar en el invierno viene de tener actividad con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), escuadra que llegó a la postemporada, pero cayó en la primera ronda con los actuales bicampeones, los Charros de Jalisco. Además, el receptor no fue parte del equipo mexicano que participó en el Clásico Mundial de Beisbol, por el mismo motivo de intentar ganarse un lugar al roster principal de los Houston Astros.

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César SalazaruD83CuDDF2uD83CuDDFD conectó poderoso cuadrangular de 3 carreras en la entrada 14 para guiar a @ClubNaranjeros a la victoria en Jalisco.



Bambinazo con etiqueta de Grandes Ligas.



pic.twitter.com/yJMp2SJGK4 — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) January 5, 2026

Cabe destacar que Salazar no es el único pelotero que pertenece a la organización de los Houston Astros, ya que el también sonorense, Isaac Paredes, forma parte del roster principal e inclusive los dos compromisos de la temporada 2026 los ha iniciado como titular. Hasta el momento, el de la 'H' va de 7-0, pero se espera que encienda su madero en las próximas series.

Fuente: Tribuna del Yaqui