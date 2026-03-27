Los Potros del Itson siguen cabalgando fuerte en los Juegos Regionales de la Anuies 2026

Ciudad Obregón, Sonora. — No paran las acciones en los Juegos Regionales Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), donde los Potros siguen cosechando grandes resultados.

Este viernes los locales sumaron su segunda victoria en el torneo al imponerse 5-1 a la Universidad Autónoma de Baja California en beisbol. Los de Sonora se apuntaron el resultado, gracias al triunfo con orden y precisión, donde Luis García fue una de las grandes figuras al lanzar tres entradas completas, permitiendo dos imparables y una carrera, además de recetar dos ponches.

El relevo fue clave para asegurar el triunfo. José Carlos Olivera tuvo una actuación sólida en cuatro entradas, permitiendo apenas un hit, otorgando dos bases y despachando a tres con 'chocolate'. Mientras que a la ofensiva, el Itson respondió en los momentos importantes. Edisson Valle encabezó el madero al irse de 3-2, mientras que Miguel Quintero (3-1), Ismael Agüero (3-1), Jaime Verdugo (3-1) y Abel Encinas (2-1) aportaron con carreras producidas para sellar la victoria.

Los jugadores celebrando

Mientras que en la disciplina de baloncesto, los Potros cerraron la jornada con sendas victorias que les aseguran su lugar en las semifinales. La rama femenil firmó una actuación contundente, ganando 78-14 a la UAdeO. Mientras que el varonil mantuvo el ritmo, superando 92-51 a la UES. Con estos resultados, ambas ramas avanzan a la fase de semifinales.

Al Nacional

Por otra parte, el jueves 26 de marzo, el Itson obtuvo uno de sus mejores resultados en el torneo, ya que consiguieron su pase a la etapa nacional en futbol bardas, tras imponerse 6-5 a la Universidad de Sonora en semifinales, con un importante tanto de oro de Enrique Becerra.

Becerra celebrando

El encuentro fue explosivo durante todo el tiempo regular, el cual concluyó empatado 5-5. Becerra fue la máxima figura, pues además de darle el pase a los Potros, también firmó un doblete en el encuentro. Mientras que Mario Salazar, Ernesto Félix, Miguel Valenzuela y Diego Encinas igualmente se hicieron presentes, sacudiendo las redes.

Fuente: Tribuna del Yaqui