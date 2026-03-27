Mercedes y McLaren se reparten el liderato en las FP1 y FP2 del Gran Premio de Japón 2026

Ciudad de México.- Las acciones del Gran Premio de Japón ya comenzaron y tanto Mercedes como McLaren demostraron que están en un ritmo superior al del resto de escuderías. George Russell y Oscar Piastri fueron quienes se apoderaron del liderato en la FP1 y FP2 de manera respectiva, mientras que los Ferrari cayeron con respecto a lo mostrado en las primeras dos fechas de la temporada 2026.

La primera práctica libre fue la que lideró Russell; el piloto de Mercedes frenó el cronómetro en 1:31.666, lo que le bastó para encabezar la clasificación, aunque solo 26 milésimas por delante de Kimi Antonelli su compañero de equipo. Fueron escoltados de cerca por Lando Norris y el propio Piastri, todos ellos situándose con menos de cuatro décimas de diferencia.

Our top three in first practice uD83DuDC40



1?? Russell

2?? Antonelli

3?? Norris #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/UFQDr2Q5Uu — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

El top cinco lo completó Charles Leclerc, seguido por Lewis Hamilton, ambos estelares del 'Cavallino Rampante'. Max Verstappen fue séptimo aunque, por tercer fin de semana consecutivo, no pudo sentirse cómodo con el monoplaza de Red Bull y fue poco menos de un segundo más lento que lo marcado por Russell.

La FP2 contó con múltiples fallas

La segunda sesión en Suzuka fue un poco caótica; apenas se dio la bandera verde, Pierre Gasly y Alex Albon estuvieron cerca de colisionar en la misma salida de los pits. El piloto de Williams también estuvo cerca de desatar una bandera roja luego de que su auto se apagara a los 12 minutos del inicio, aunque lo pudo regresar a boxes.

Lando Norris fue otro de los que enfrentó múltiples fallas; el actual Campeón del Mundo no pudo salir a pista en el inicio de la sesión por una falla hidráulica en el MCL40, perdiéndose más de la mitad de la práctica. Cuando salió a rodar, solo pudo completar siete vueltas antes de perder el control del auto y terminar atascado en una de las escapatorias.

Oscar Piastri aprovechó el caos para marcar un 1:30.133 que nadie pudo superar en el resto de la jornada. Antonelli fue segundo a 92 milésimas y George Russell cerró el top 3 a más de dos décimas. Los Mercedes reportaron perder hasta 60 kilómetros por hora en la zona 130R a causa del clipping, problema que tendrán que solventar si buscarán ganar la tercera carrera de manera consecutiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui