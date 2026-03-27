MLB: Clayton Kershaw seguirá con Los Ángeles Dodgers; tendrá un nuevo cargo especial

Los Ángeles, Estados Unidos.- El adiós definitivo del diamante llegó para Clayton Kershaw la temporada pasada, pero a pesar de ya estar fuera como pitcher profesional, este viernes 27 de marzo, se dio a conocer que el futuro Salón de la Fama estará de regreso con Los Ángeles Dodgers, pero en un nuevo rol.

A lo largo de las 18 temporadas en las Grandes Ligas, el estadunidense ahora se pondrá una vez más el uniforme, pero como asistente especial. "Creo que estaré involucrado. Probablemente no físicamente aquí en Los Ángeles. Pero definitivamente, estoy seguro de que veré los juegos. Todavía quiero ser parte de los Dodgers, así que si puedo ayudar en algo pequeño, lo haré", comentó el jueves 26 de marzo al aire como analista para NBC.

Dodgers brought out Clayton Kershaw to throw out the first pitch and receive his ring pic.twitter.com/BIookTqERa — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 28, 2026

Kershaw además sigue activo; tan solo este viernes tomó un bate durante la práctica de bateo y dio algunos swings en seco, pero no tenía la esperanza de entrar en la caja de bateo, ni de subir al montículo. "No diría que es difícil estar aquí. Pero recuerdas lo que te estás perdiendo, lo cual es un desafío, sin duda. Hay una libertad con el retiro. Si no quieres entrenar, no tienes que hacerlo. Si te duele la espalda, no importa. Si te duele el brazo, no importa. Puedes ver muchas más cosas, estar presente en todo. No siento que el retiro haya comenzado de verdad todavía. Ahora que la temporada empezó y voy a regresar a casa después de esto, la próxima semana probablemente se sentirá como una semana normal de retiro", sentenció.

Cabe destacar que en el arranque de temporada de la MLB, Kershaw estuvo en el terreno de juego de la casa de los Dodgers, durante la práctica de bateo, vestido con traje y corbata, preparándose para hacer también como analista para NBC. Posteriormente, regresó al campo, horas antes de recibir su tercer anillo de Serie Mundial junto a sus antiguos compañeros.

Clayton Kershaw back on the mound at Dodger Stadium?!



The 3-time World Series champion threw the first pitch in Los Angeles tonight ?? pic.twitter.com/xHqsTcyaaT — MLB (@MLB) March 28, 2026

Después de que el exlanzador disfrutó de un final de ensueño en su destacada carrera en las Grandes Ligas, regresó para una deuda pendiente que es intentar ganar el Clásico Mundial de Beisbol con el Team USA, pero se quedó corto, ya que la escuadra cayó en la gran final frente a Venezuela. Kershaw lanzó un inning con las Barras y las Estrellas en una exhibición en Arizona, pero finalmente no pudo subir al montículo en el máximo evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui