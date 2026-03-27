"Nadie está por encima del club": Luis Reyes responde a polémica de Anthony Martial con Rayados

Ciudad de México.- La polémica en torno a Anthony Martial ha ido creciendo conforme avanzan las horas, pues ahora uno de sus compañeros en Rayados de Monterrey salió a hablar sobre lo ocurrido. Luis Reyes, elemento defensivo de 'La Pandilla', criticó las actitudes del francés, alegando que nadie debe estar por encima de los intereses del club.

El problema se desató en la última jornada del Clausura 2026 cuando Rayados recibió a Chivas del Guadalajara, líder del torneo. Martial no fue incluido en el cuadro titular, por lo que se esperaba el poder tener participación en la parte complementaria, pero por la diferencia en el marcador, se optó por enviar a la cancha a Joaquín Moxica, juvenil y canterano de la escuadra regiomontana.

Este hecho desató el enojo de Anthony, quien habría reprochado que se le dio la oportunidad a un novato antes que a él, lo cual llegó a oídos de Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados. El estratega junto con el cuerpo técnico habrían castigado al francés, separándolo del equipo y obligándolo a trabajar en solitario hasta nuevo aviso.

¡Por esta razón Antony Martial fue apartado del grupo en el entrenamiento de este miércoles con Rayados! uD83DuDEA8uD83CuDDEBuD83CuDDF7#Rayados #LigaMX pic.twitter.com/QjW7lUgcmW — RG La Deportiva (@rg690) March 25, 2026

Es por ello que el 'Huesos' Reyes fue el primer jugador que salió a hablar sobre dicho incidente, criticando la actitud tomada por su compañero en Monterrey. "Nosotros sabemos que nadie está por encima del club; nosotros venimos acá a trabajar, a poner nuestro granito de arena donde nos toque estar".

Ese es un tema que a nosotros como jugadores no nos corresponde; es algo que tomó la decisión la directiva, el cuerpo técnico y hay que respetar esas decisiones".

Dichas declaraciones se dieron en el entrenamiento más reciente de la escuadra regiomontana mientras ya se encuentran trabajando para la jornada 13 del Clausura 2026, donde se enfrentarán al Atlético de San Luis. "Sabemos que estamos en deuda con el club y la afición, entendemos su enojo, porque obviamente quieren ver a su equipo pelear por los primeros lugares y campeonatos", afirmó Reyes sobre los resultados adversos que ha obtenido el equipo en las últimas semanas.

Rayados de Monterrey ha sido uno de los equipos decepción en la primera mitad del certamen, pues actualmente se encuentra fuera de los puestos que lo clasificarían a la Liguilla. 'La Pandilla' tiene solo cuatro triunfos y, en cambio, suma dos empates, además de seis derrotas.

#Deportes | ¡Pega el líder! Guadalajara vence a Rayados y se afianza en la primera posición del Clausura 2026 ?uD83EuDD29https://t.co/RLFcR00ZET — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui