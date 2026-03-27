"Pueden venir de manera segura": Sheinbaum a turistas que vendrán a México por Mundial 2026

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Este viernes 27 de marzo, la mandataria mexicana envió un mensaje a los turistas que vendrán al país por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el mes de junio en el Estadio México de la capital mexicana.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que los turistas pueden viajar con confianza, al tiempo que destacó el aumento sostenido en la llegada de visitantes, incluso en un contexto que, señaló, ha estado marcado por percepciones negativas hacia el país.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo de Claudia Sheinbaum uD83DuDC69uD83CuDFFB



"Pueden venir de manera segura al país", reitera la presidenta @Claudiashein sobre la visita de turistas en el marco del Mundial 2026 de futbol.



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Pueden venir de manera segura [...] los datos de turismo en México, aun con propaganda en contra de México, miren cómo ha aumentado el turismo en el país", apuntó la presidenta.

La mandataria subrayó que los datos más recientes reflejan una tendencia positiva. Tan solo en enero de 2026, México registró un incremento del 10 por ciento en la llegada de visitantes internacionales, en comparación con el mismo mes de 2025. A este repunte se suma un crecimiento anual del 8.6 por ciento en el turismo internacional, lo que confirma la recuperación y expansión del sector de cara a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Además, indicó que tanto los vuelos internacionales como la derrama económica vinculada al turismo continúan al alza, lo que fortalece la expectativa de una mayor afluencia de visitantes durante los próximos meses.

Diferencia entre visitantes y turistas

Como parte de su explicación, Claudia Sheinbaum precisó la diferencia entre dos conceptos clave en la medición del sector.

Los visitantes son aquellas personas que ingresan al país, pero no pernoctan, como ocurre con quienes llegan en cruceros y permanecen solo algunas horas antes de continuar su viaje. En cambio, los turistas son quienes permanecen al menos una noche en territorio nacional. Esta distinción permite entender mejor las cifras reportadas y el comportamiento real del flujo internacional.

En el contexto del Mundial de Futbol 2026, en el que México será una de las sedes, el Gobierno Federal anunció que ya se implementan acciones específicas enfocadas en la protección de los visitantes. Aunque no se detallaron todas las medidas, la presidenta aseguró que se trata de estrategias integrales para garantizar la seguridad y una experiencia adecuada para quienes lleguen al país durante el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'