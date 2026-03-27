Sale tiene sólida salida y los Braves explotan a la ofensiva para imponerse a los Royals

Atlanta, Estados Unidos.- Los Braves desataron una ofensiva de once imparables, incluidos tres cuadrangulares para apoyar una sólida apertura de Chris Sale y Atlanta arrancó la temporada 2026 de MLB con una fácil victoria de 6-0 sobre los Kansas City Royals, este viernes.

Después de una temporada plagada de lesiones que puso fin a su racha de siete apariciones consecutivas en playoffs y ya afectados por una rotación titular debilitada, Sale (1-0) ofreció justo lo que los Braves necesitaban. Permitió tres hits y tres bases por bolas con seis ponches antes de ceder el relevo al bullpen, después de seis sólidas entradas.

La ofensiva de largo alcance no esperó mucho para hacerse presente, ya que en el mismo primer capítulo Ozzie Albies conectó de jonrón; luego, el actual novato del año de la Liga Nacional Drake Baldwin conectó otro palo de vuelta entera en la tercera, y Michael Harris II añadió un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Royals, Cole Ragans (0-1), en la cuarta. El zurdo fue expulsado tras esa entrada, habiendo permitido seis hits y cuatro bases por bolas.

Los Braves tuvieron un sólido arranque

El recién llegado a los Braves, Mauricio Dubón, cerró la cuenta productora, impulsando dos carreras con un doble al hueco entre el jardín derecho y el centro ante Bailey Falter en la séptima. Atlanta también hizo ganador al nuevo entrenador Walt Weiss, que asumió el cargo tras la marcha de Brian Snitker. Fue la primera victoria de Weiss en el puesto principal desde 2016, cuando terminó cuatro años como mánager de Colorado.

Pero no todos son buenas noticias para Atlanta, ya que hay muchas dudas sobre la rotación de los Braves después de que Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep se lesionaran en los entrenamientos de primavera, antes de que Spencer Strider se uniera a ellos en la lista de lesionados al final del campamento. Al menos por una noche, Sale demostró que la parte alta del cuerpo de abridores está en buenas manos.

Sin embargo, el bullpen parece mucho más fuerte ahora, con el excerrador de los San Diego Padres, Robert Suárez logrando una octava entrada sin permitir carreras en su nuevo papel como preparador de los Braves para el cerrador Raisel Iglesias.

Fuente: Tribuna del Yaqui