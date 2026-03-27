Selección Mexicana vs Portugal EN VIVO; dónde VER el amistoso de preparación para el Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana dará inicio a la recta final de su preparación para la Copa del Mundo 2026 con dos partidos en la última ventana internacional. El combinado 'Tricolor' regresará a casa para medirse ante Portugal, uno de sus rivales más complicados en los últimos meses.

El partido fue de alta relevancia desde el momento que se hizo oficial, agotándose los boletos en menos de una hora. Uno de los mayores atractivos fue el presenciar la primera visita de Cristiano Ronaldo a tierras mexicanas, cosa que no terminó por suceder debido a una lesión muscular y a pesar de que el atacante lusitano ya completó su recuperación, fue excluido de la convocatoria.

Dicho encuentro también dará inicio a las festividades del Mundial 2026 en la CDMX, pues servirá para celebrar la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), el cual recibirá la jornada inaugural de la justa internacional el próximo 11 de junio. Este tema fue tan importante que se contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para supervisar la funcionalidad del inmueble.

#Deportes | El México contra Portugal será de gala; Gianni Infantino asistirá a la reapertura del Estadio Banorte uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9https://t.co/qDziI8Z2dM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso consecutivo en tierras aztecas, ya que su partido anterior fue ante Islandia en el Estadio Corregidora. El partido finalizó con victoria nacional cargada por Chivas, ya que Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez movieron las redes, complementados con la anotación de Jesús Gallardo para el cuatro por cero definitivo.

En contraparte, el combinado portugués regresará a las canchas tras más de cuatro meses de inactividad, pues su encuentro más reciente fue en noviembre del 2025, cuando enfrentaron a Armenia en búsqueda de la clasificación a la Copa del Mundo. Portugal hizo ver su poderío ofensivo y se llevaron el triunfo con marcador de nueve goles contra uno a pesar de tampoco haber contado con CR7 en aquella ocasión.

#Deportes | Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/w1hr1Ku2Ft — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Uno de los factores que ha causado más interés del partido para la afición mexicana es el probable debut de Álvaro Fidalgo con la playera 'Tricolor'. El mediocampista obtuvo su cupo tras completar el proceso de naturalización y, con las múltiples lesiones que azotan a la escuadra nacional, se perfila para estar convocado inclusive a la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Álvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) y la Selección Mexicana ya entrenan para sus duelos ante Portugal y Bélgica ?https://t.co/tAu6jJJscs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Horarios del Selección Mexicana vs. Portugal

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Fecha: Sábado, 28 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/ Canal 5/ TUDN/ VIX Premium

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¡Volveremos a vernos en el Estadio Banorte! uD83DuDCCD#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/6ADny6OXSF — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui