Sergio Pérez choca con Albon y sufre fallos en el monoplaza durante las prácticas del GP de Japón

Ciudad de México.- Sergio Pérez enfrentó un primer día de actividades complicado en el Gran Premio de Japón, pues tuvo un par de escenarios que limitaron su actividad en pista. El piloto mexicano chocó con Alex Albon de Williams y en la segunda sesión de prácticas volvieron a aparecer los problemas de fiabilidad en el MAC26 de Cadillac.

La colisión contra Albon se tuvo en la recta final de la FP1, cuando 'Checo' estaba en el cuarto stint de la sesión, verificando la degradación de los neumáticos blandos, además de verificar la funcionalidad en el sistema de energía. En contraparte, el piloto tailandés hacía simulación de clasificación y venía en vuelta lanzada.

El contacto se tuvo en la frenada posterior a 130R, la zona donde los monoplazas alcanzan la mayor velocidad en todo el Circuito Internacional de Suzuka. Carlo Pasetti, ingeniero de Pérez Mendoza, no le dio aviso del tráfico atrás de él y, al intentar tomar la curva 16, le cerró el paso a Alex, lo que ocasionó fuertes daños en el pontón derecho del auto de Cadillac.

Things got a little bumpy for Albon and Perez in FP1 uD83DuDE2E#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sj7TiTmJYb — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

"No tenía idea de que el Williams estaba junto a mí en la última vuelta; me chocó en el pontón", reportó el mexicano mientras ambos pilotos ingresaban a pits por los evidentes daños. La acción fue evaluada por los comisarios al terminar la sesión y se determinó que no tendría consecuencia para ninguno de los conductores.

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No Further Action for the incident between Checo and Albon!uD83DuDE05 pic.twitter.com/QTFTCXDQmp — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) March 27, 2026

La FP2 no fue más sencilla para el jalisciense, pues apenas pudo completar cinco giros por otras fallas en su monoplaza. Si bien no hubo algún comunicado por parte del equipo donde notificaran cuál fue el problema, varios medios cercanos a Cadillac han afirmado que se trató de un deficiente software utilizado para el despliegue de energía, limitando así su actividad en pista por segunda carrera consecutiva.

Aun con los distintos problemas, Sergio pudo dejar el sótano de la clasificación por primera ocasión en la temporada. En la primera sesión finalizó en el puesto 19, inclusive superando a Valtteri Bottas, además de a Fernando Alonso y un novato de Aston Martin, mientras que en la FP2 superó a Alexander Albon y Arvid Lindblad.

That’s the final from FP2. Until tomorrow uD83EuDD1D pic.twitter.com/RZbfzxVy9C — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui