Tiger Woods es arrestado y encarcelado después de volcar su coche bajo los efectos del alcohol

Florida, Estados Unidos.- El legendario golfista estadounidense Tiger Woods fue arrestado y después llevado a la cárcel al verse involucrado en un accidente de coche este viernes, cuando el vehículo en el que se transportaba chocó contra otro vehículo y se volcó cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. Woods mostró signos de deterioro en el lugar del accidente, según informaron las autoridades.

Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La Oficina del Sheriff del Condado de Martin informó que Woods no resultó herido en el incidente, que tuvo lugar poco después de las 2 de la tarde, hora local. El Servicio de Rescate de Bomberos del Condado de Martin informó que no hubo heridos graves, informó la cadena CBS 12.

BREAKING: Tiger Woods arrested after car crash, charged with DUI https://t.co/BC2iTT3Fqh pic.twitter.com/j4jmQK76az — Rapid Report (@RapidReport2025) March 27, 2026

"Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar aquí. Y el Sr. Woods sí presentaba los signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia", dijo John Budensiek, sheriff del condado de Martin. "Nuestra investigación reveló lo siguiente: poco antes de las 2 (p.m.), el camión de limpieza a presión que tiraba de un remolque, un remolque pequeño, iba en dirección norte por South Beach Road y estaba maniobrando para girar hacia una entrada de vehículos", dijo Budensiek.

El auto sufrió severos daños tras el incidente

"Estaba reduciendo la velocidad, comenzando a girar hacia una entrada de vehículos y el conductor de ese vehículo miró en su espejo y vio a un Land Rover, un Land Rover de color oscuro, rebasándolo a altas velocidades. Y no conozco esas velocidades".

El golfista no ha vuelto a ser el mismo desde su primer accidente

Esta viene a ser la ocasión en la que Woods se ve involucrado en un accidente de coche, la más reciente en febrero de 2021, cuando su SUV salió disparado de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, provocándole múltiples lesiones en piernas y tobillos. Posteriormente, Woods dijo que los médicos consideraron la amputación.

Woods, de 50 años, estaba regresando al golf tras una séptima cirugía de espalda en septiembre. No había decidido si podría jugar en el Masters del 9 al 12 de abril. Su último torneo oficial fue el British Open en 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y eso le mantuvo fuera del campo durante toda la temporada, incluso antes de la cirugía de espalda. Consiguió jugar en su liga de golf indoor TGL el martes por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui