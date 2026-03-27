¡Viva México! Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el liderato del ranking UCI 2026

Ciudad de México.- El nombre de Isaac del Toro vuelve a ser tema de conversación en el ciclismo internacional, pues el mexicano logró mantenerse en la parte alta del ranking UCI 2026. El pedalista nacido en Ensenada, Baja California, se encuentra peleando la primera posición, la cual ostenta Tadej Pogacar, multicampeón mundial y compañero en el UAE Team Emirates.

Cabe aclarar que la Unión Ciclista Internacional hace este tipo de listados tomando en cuenta los resultados en las pruebas que son respaldadas por la UCI. Dicho ranking se actualiza cada mes y las posiciones se definen por puntaje asignado dependiendo del lugar que hayas conseguido en las competencias autorizadas.

Pogacar, histórico en la disciplina, es quien se lleva la primera posición del clasificatorio, la cual ha mantenido de manera consecutiva por más de 15 actualizaciones. El esloveno reunió un total de 11 mil 635 puntos con su más reciente victoria del Milán-San Remo 2026, mientras que Isaac del Toro se encuentra en el segundo peldaño, aunque con más de cinco mil unidades de diferencia.

ISAAC DEL TORO SE MANTIENE COMO SEGUNDO DEL MUNDO EN EL RANKING UCI



El mexicano #IsaacdelToro continúa brillando en el ciclismo internacional al colocarse en el segundo lugar del ranking mundial de la #UCI.



Su desempeño ha sido clave para que #México también se ubique dentro… pic.twitter.com/6lYjqMTzui — 24 Morelos (@24_morelos) March 26, 2026

El podio lo cerró Jonas Vingegaard, quien alcanzó a reunir un total de 6 mil 369 puntos. 429 menos de lo hecho por el mexicano. En el top 10 también aparecen nombres como el de Joao Almeida y Jay Vine, quienes también son integrantes del UAE Team Emirates.

Así fueron las últimas actuaciones de Isaac del Toro

El pedalista mexicano ha tenido tres pruebas oficiales en marzo del 2026, siendo protagonista en todas. Isaac del Toro comenzó su actividad del mes participando en el Strade Bianche, donde se trepó al podio y después logró conquistar la primera posición del Tirreno Adriático 2026 luego de siete intensas, siendo el líder en gran parte de ellas.

#Deportes | El pedalista mexicano acaba de firmar su consagración dentro del ciclismo élite a nivel mundial, pues con una fantástica actuación, logró coronarse como campeón en el Tirreno-Adriático 2026 uD83DuDEB2uD83EuDD29



Encuentra la nota completa aquí uD83DuDC49 https://t.co/pRXVAjlCh8 pic.twitter.com/gfZyV2noIG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

La 'cereza del pastel' llegó en la Milán-San Remo, donde, a pesar de no haber terminado dentro del top 10, se llevó los reflectores por haber ayudado a Pogacar a conseguir su primer triunfo en la Classicissima. El esloveno sufrió una caída en el medio de la prueba, por lo que el 'Torito' lanzó un ataque que deshizo el pelotón frontal y permitió que su compañero remontara hasta llegar a la primera posición.

#Deportes | Isaac del Toro (@ISAACDELTOROx1) fue pieza clave para la histórica victoria de Tadej Pogacar en Milano Sanremo 2026 uD83DuDEB2https://t.co/r5vhsqBR5D — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui