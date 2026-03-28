Amargo regreso del Tri al 'Coloso de Santa Úrsula': Empata ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte

Ciudad de México.- Luego de casi dos años de cerrar sus puertas, por fin este sábado 28 de marzo el 'Coloso de Santa Úrsula', llamado ahora Estadio Banorte, abrió sus puertas previo a la Copa Mundial 2026, y lo hizo ante una gran expectativa del aficionado mexicano, pero donde el resultado afortunadamente no estuvo acompañado, ya que el Tri empató 0-0 ante Portugal.

Aunque el conjunto del 'Vasco' Aguirre tuvo sus momentos y llegó a poner en complicaciones a su rival, al final fueron los lusitanos los que controlaron más el balón y generaron más jugadas, pero ninguna de sus estrellas pudo vencer al 'Tala' Rangel, que saltó como titular esta noche.

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Estrenando el uniforme blanco y con la novedad de Álvaro Fidalgo en el centro del campo, México saltó a su remodelada casa con los ánimos renovados y la ilusión de demostrar que están hechos para hacer grandes cosas en la Copa del Mundo que se jugará en territorio azteca.

¡VIVA MÉXICO! uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDF87



Con fuegos artificiales y la bandera mexicana reflejada en todo el estadio Banorte, así termina el show de medio tiempo entre México y Portugal pic.twitter.com/kwg2M1fNmc — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 29, 2026

Además del jugador de Betis, otra de las novedades fue la titularidad del jugador del Atlético de Madrid Obed Vargas y la presencia de Brian Gutiérrez de Chivas. Mientras que caras conocidas como Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Erik Lira, Jesús Gallardo y los sonorenses Johan Vásquez y César Montes también saltaron como titulares.

Mientras que por los lusitanos salieron desde el inicio Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Chico Conceicao y Joao Félix. Inclusive fue ese tridente quien puso en predicamentos a la zaga defensiva azteca en el primer tiempo; Gonçalo Ramos tuvo la más clara, estrellando el balón en el poste a la media hora del juego.

Para la segunda mitad, Julián Quiñones y Charly Rodríguez entraron como revulsivos. A su vez, los visitantes siguieron con su misma fórmula, controlando el balón y disparando a la portería del arquero de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ante eso, el 'Vasco' volvió a sacudir el banquillo: entrando Berterame, Ledezma, 'Chiquito' y el jugador del momento Armando 'Hormiga' González. Fue precisamente el delantero del Guadalajara quien tuvo la mejor jugada del partido. En la recta final, el delantero del Tri recibió un centro de ensueño de Julián Quiñones dentro del área, pero al rematar de cabeza cerró los ojos y el balón se fue desviado.

uD83DuDEA8 ¡NO TE LO PUEDO CREER! ? ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! uD83DuDE31 ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Al final, ambos equipos no se hicieron daño y firmaron un agridulce empate, que igualmente quedará en los libros de historia, al tratarse del primer partido que tuvo el 'Coloso de Santa Úrsula', ahora bajo el nombre del Estadio Banorte, conocido anteriormente como Estadio Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui