Halcones de Obregón hunde a los Venados de Mazatlán y asegura la serie en su nido

Ciudad Obregón, Sonora.- Halcones de Ciudad Obregón sigue en plan grande en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), venciendo de manera contundente a los Venados de Mazatlán 94-73 y con esto asegurando la serie en su casa, la Arena Itson.

Un gran juego colectivo, donde Tony Farmer fue el más destacado, comandó la victoria de los 'emplumados' este sábado 28 de marzo en una jornada más de la Cibacup 2026, este torneo que por primera vez llega al 'rey de los deportes' del verano en México.

Acciones

El juego únicamente en el inicio pintaría parejo, pues el primer cuarto terminó cerrado, con los locales arriba por dos puntos 19-16. A partir del segundo sería cuando los de Ciudad Obregón volarían en la duela, dejando los cartones 46-38 para el descanso.

Ya en el segundo tiempo del partido, la ofensiva de Halcones saldría a relucir. Los de Manu Gelpi dieron un golpe de autoridad en el tercer cuarto, al totalizar 26 unidades, aumentando la pizarra 72-56. Mientras que en el cuarto periodo, los 'emplumados' no bajarían la guardia; al contrario, se apuntarían otros 22 puntos, para así cerrar las acciones en la Arena del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) 94-73.

Los más destacados

El querido por la afición cajemense, Tony Farmer, fue la principal figura de la noche, al registrar 13 puntos, siete asistencias y 10 rebotes. Seguido por Justin Moss con 18 anotaciones y cuatro rebotes. Mientras que el capitán Joshua Perkins cooperó con 12 puntos, un rebote y 12 asistencias. Por Venados, Clyde Trapp Jr. destacó con 19 anotaciones, cinco rebotes y dos asistencias, pero no fueron suficientes para frenar el gran ascenso de Halcones.

Se suman los @halconesobregon al Final Four de la #CIBACUP @Salsa_Huichol uD83EuDD85uD83DuDD25 pic.twitter.com/PNVlct2uBN — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 29, 2026

El 31 de marzo, Halcones de Ciudad Obregón regresará a la actividad en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) con su primera visita en Laguna frente a Toros, en una serie que pinta para ser de las mejores en lo que va del actual torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui