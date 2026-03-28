Impresionante regreso de Alexa Grasso: Protagoniza una de las finalizaciones más brutales de la historia

Seattle, Estados Unidos.- La primera campeona mexicana de la UFC vuelve a entrar a los libros de la historia, ya que este sábado 28 de marzo se apuntó una de las finalizaciones más impresionantes en la historia de las artes marciales mixtas (MMA) al mandar a dormir a Maycee Barber.

Fue en el primer asalto, cuando la tapatía no dejó dudas y conectó una izquierda recta corta que mandó a la lona a su rival, y aunque la estadounidense ya estaba dormida, la excampeona se lanzó, aplicó un intento de 'mata león', pero el referí decidió parar la contienda.

Una vez finalizada la pelea, Barber permaneció varios segundos en la lona antes de incorporarse, generando gran preocupación en los asistentes y hasta en la mexicana, que también se inclinó en el centro del octágono y se llevó las manos al pecho, mostrando respeto por su rival.

Wooooow ?? ALEXA GRASSO uD83DuDEA8uD83DuDEA8 IMPACTANTE uD83DuDED1 uD83DuDED1 #UFCSeattle | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/KTkxzRXOcW — UFC Español (@UFCEspanol) March 29, 2026

Con este resultado, Grasso termina con su racha negativa de tres duelos consecutivos sin ganar y da un golpe de autoridad, al situarse todavía dentro de las tres mejores de la división mosca, colocándose además a tan solo un triunfo de volver a pelear por la corona.

Mientras que Barber pierde su racha de cinco compromisos sin conocer la derrota. Antes del resultado de este sábado, su última derrota también había sido frente a Alexa Grasso en el 2021, pero en esa ocasión la de Jalisco salió con la mano en alto por la vía de la decisión unánime.

Primero que nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Espero que hayan disfrutado el momento. Gracias por el cariño. Estoy de vuelta. Intenté ir más despacio al inicio, pero estuve entrenando muy duro para conseguir una finalización por sumisión porque lo trabajé durante mucho tiempo, así que quería finalizar. Sé que quizá no es el momento adecuado, y aceptaré lo que diga UFC, pero realmente me encantaría… ya saben, Dana, Hunter, por favor, llevemos UFC a Guadalajara. Sé lo que le dijiste a mi equipo; ese es mi mayor sueño. Por favor", declaró Grasso en entrevista después de la pelea.

La mexicana y ex campeona Alexa Grasso uD83CuDDF2uD83CuDDFD se lleva la victoria en el primer round con fulminante nocaut ??#UFCSeattle | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/GTYP15Icak — UFC Español (@UFCEspanol) March 29, 2026

Hay que recordar que Alexa Grasso es la primera peleadora nacida en Hispanoamérica en ganar un campeonato absoluto en la mejor promotora del mundo, como lo es la UFC; lo hizo en el 2023, cuando finalizó a una de las mejores de la historia, como lo es Valentina Shevchenko.

Fuente: Tribuna del Yaqui