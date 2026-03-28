Rayos de Hermosillo cae en vibrante duelo ante Ostioneros en el Tsunami de la calle 6

Guaymas, Sonora.- Una vez más, Rayos y Ostioneros protagonizaron uno de los mejores juegos de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), con el conjunto de Guaymas quedándose con el resultado de manera dramática 91-87.

Con este resultado, los dos equipos sonorenses dividen victorias en el Tsunami de la calle 6 del puerto. Desde el primer cuarto, tanto Hermosillo como Guaymas salieron con determinación, pero fueron los locales quienes tomaron la delantera 25-20. Para el segundo periodo, Ostioneros aumentó su ventaja, terminando el primer tiempo 52-41.

Rayos despertaría para la segunda mitad, al acortar distancia en el tercero, y mostraron su mejor juego en el cuarto y último tiempo, totalizando 28 puntos, quedando muy cerca de darle la vuelta al marcador y llevarse la serie en su visita al puerto de Sonora.

Gage Andrew Davis-Mcmurrin fue la figura de la noche, al embolsarse 26 puntos y 10 rebotes, a cambio de tres asistencias. Seguido por Max Ayo Agbonkpolo, que hizo 15 puntos y tres asistencias, mientras que Daytone Martell Jennings tuvo jornada de 12 rayitas, tres rebotes y una asistencia.

Mientras que por los de la H, Kiandre Marquis Gaddy volvió a tener un partido productivo, con 16 unidades y ocho rebotes. Cameron Isaiah Gooden igualmente levantó la mano por los de Hermosillo, apuntándose 14 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias en 24 minutos y 12 segundos de acción.

¡La duela está por encenderse de nuevo!uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25



Haz tus jugadas en https://t.co/RMpPR2TIH4: https://t.co/JyxkOWRbwV uD83DuDD17 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/XJ4uCocSmh — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 28, 2026

El siguiente compromiso de Rayos es el próximo martes en la Arena Sonora ante Venados de Mazatlán, en un duelo importante para volver al camino de la victoria y seguir escalando posiciones en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Por su parte, los Ostioneros de Guaymas tendrán un largo descanso y será hasta el siete de abril cuando reciban a Los Ángeles de la Ciudad de México, que son uno de los equipos que se proyectan como los favoritos para meterse a la ronda de playoffs del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui